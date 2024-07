Weronika Rosati dla nowej miłości zostanie w Polsce na stałe? Aktorka skończyła niedawno zdjęcia do serialu „Strażacy” i już zaczęła planować zasłużone wakacje z Robertem Śmigielskim. Musi je jednak odłożyć! Dlaczego? Aktorka dostała propozycję zagrania w komedii romantycznej Ryszarda Zatorskiego! Weronika już od dawna marzyła, by sprawdzić się w roli komediowej. Do tej pory wypadła świetnie w jednym z odcinków "Powiedz tak", oraz w serialu "The Detour". Ale nigdy nie zagrała w komedii na dużym ekranie! Poza tym dzięki pracy w Polsce będzie blisko ukochanego.

Wera cieszy się każdą chwilą z Robertem, a on świata poza nią nie widzi, mówi „Fleszowi” znajoma aktorki.

Czy to znaczy, że Weronika Rosati nie wróci do Stanów? Niedawno dowiedziała się, że serial "The Detour" będzie miał tam swoją kontynuację.

Razem zdecydują, co dla niej najlepsze. Robert jest światowej sławy ortopedą i ordynatorem w Carolina Medical Center. Wiele lat szkolił się za granicą, więc świetnie rozumie ambicje ukochanej – zapewnia znajoma Weroniki.

Więcej na ten temat przeczytacie w nowym magazynie "Flesz".

Weronika Rosati na gali Gwiazdy Plejady 2016

Ons.pl

Robert Śmigielski to nowy ukochany aktorki

East News