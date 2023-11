To pewne. Weronika Książkiewicz i Marek Bukowski nie są już parą. Ich związek rozpadł się zaledwie po kilku miesiącach. To podobno Weronika postanowiła zakończyć romans z Markiem. Para zaczęła się spotykać latem, poznali się na planie serialu „Leśniczówka”. Jednak ich obiecujący związek nie przetrwał nawet do końca roku. Podobno rozstali się w zgodzie

– Dla Weroniki wciąż najważniejszym mężczyzną w życiu jest jej syn Borys - mówi znajoma aktorki

Weronika liczy, że jeszcze naprawdę się zakocha, ale relacja z Markiem nie miała na to szansy. Więcej o Weronice Książkiewicz i Marku Bukowskim przeczytacie w nowym „Fleszu”.

Weronika Książkiewicz znowu jest singielką