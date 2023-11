Reklama

Weronika Książkiewicz i Marek Bukowski poznali się na planie serialu "Leśniczówka". Od razu między nimi zaiskrzyło! I jak się okazało serialowa para zdecydowała się na związek również w życiu prywatnym. Latem media obiegła wiadomość o ich związku. Bukowski wcześniej rozwiódł się ze swoją żoną Ewą, a Weronika aktualnie była singielką. Nic nie stało na przeszkodzie ich szczęściu! Zobacz, co się stało, że para nie jest już razem...

To już koniec krótkiego związku Książkiewicz i Bukowskiego?

Weronika Książkiewicz sama zdradziła, że trudno jej znaleźć odpowiedniego partnera, ale za to doskonale wie jak go stracić. Aktorka podczas premiery filmu "Planeta Singli 2" zdecydowała się na osobiste wyznanie i na pytanie, co zrobić, aby nie być singlem, odpowiedziała...

To w ogóle nie jest pytanie do mnie. To trzeba zapytać specjalisty, kogoś kto jest w związku wieloletnim albo małżeństwie. Jestem ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać na ten temat. Na przykład jakbyś chciał wiedzieć, co zrobić, żeby stracić faceta w 10 dni, to ja ci mogę opowiedzieć. Na to jak go znaleźć, spotkać, to nie do mnie. - powiedziała w rozmowie z NOWA TV

To nie jedyne wyznanie o niespełnionej miłości, jakie słyszymy od Książkiewicz w ostatnim czasie. Na Instagramie gwiazda napisała...

Historie miłosne kończą się bardzo różnie. Jedna z moich historii skończyła się tak, że długo szukałam nowego pomysłu na siebie. Szukałam też pomysłu na to co zmienić w sobie i swoim życiu, by jak najszybciej zapomnieć o tym, co było warte zapomnienia. A zdrada zasługuje tylko na to. Jest jak chwast, który trzeba wyrwać, wyrzucić i zapomnieć. Chciałam zrobić grubą krechę i napisać nowy rozdział

Być może aktorce w końcu uda się znaleźć miłość swojego życia i będziemy czytać jedynie o jej długoletnim związku!

Weronika Książkiewicz na premierze filmu "Planeta Singli 2"

Marek Bukowski