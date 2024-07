Akademia MDP wraz z Fundacją Przyjaciółka organizuje warsztaty filmowe, w czasie których dzieci m.in. z rodzinnych domów dziecka będą pracować na prawdziwym planie filmowym. 10 czerwca w Warszawie, pod okiem profesjonalistów z różnych dziedzin filmu - reżyserów, operatorów, oświetleniowców, scenografów, kaskaderów, aktorów, wózkarzy, producentów, charakteryzatorów i kostiumografów – będą poznawać tajniki pracy nad filmem.

"Biała Flaga" Grzegorza Ciechowskiego. To będzie szaleństwo!

Ale żeby marzenie dzieci mogło zostać spełnione, potrzebna jest pomoc! Akademia MDP (Make Dreams Possible) rok temu zorganizowało podobną akcję - teraz chce to powtórzyć! Tegoroczny projekt zakłada zorganizowanie drugiej edycji warsztatów filmowych, w których trakcie powstanie teledysk do nowej wersji utworu "Biała Flaga" Grzegorza Ciechowskiego. Koncepcja teledysku? “Kim będziesz, kiedy dorośniesz?”

>>>TUTAJ możesz pomóc! Brakuje już naprawdę niewiele, by spełnić niesamowite marzenie dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka! :) Na pomoc dzieci czekają do 8 czerwca.

A oto film z poprzedniej edycji, jak to wyglądało?

Taka akcja to sama przyjemność!