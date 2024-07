Na okładce Charlize Theron w jedwabnej sukience Versace za ponad 21 tysięcy złotych, a w środku niespodzianka…

W majowym numerze brytyjskiego Vogue’a znalazł się artykuł o Warszawie, polskich projektantach i pączkach. Jak to możliwe? Mianowicie, Anna Borzyszkowska, która jest szefową PR-u GAP’a oprowadza czytelników magazynu po naszej stolicy. Poleca odwiedzenie najmodniejszych butików tj. Gucci, czy Lanvin, ale również ulicę Mokotowską. To właśnie na niej znajdują się sklepy najpopularniejszych polskich projektantów. Borzyszkowska wymienia m.in. Macieja Zienia, Anię Kuczyńską i Roberta Kupisza. To ich butiki uznaje za najbardziej warte odwiedzenia.

Jak dowiadujemy się z magazynu w Warszawie warto również odwiedzić Cepelię, Galerię MiTo oraz wpaść na pączka do cukierni Bliklego.

Czy Anna Borzyszkowska zapomniała o jakimś wyjątkowo ciekawym miejscu? Jakie są wasze ulubione punkty na mapie stolicy?

jm