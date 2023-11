Waldemar z „Rolnik szuka żony” jest zakochany? Pokazał zdjęcie z tajemniczą kobietą

Program „Rolnik szuka żony” 10 jeszcze się nie zakończył, a Waldemar już ujawnił czy udało mu się znaleźć miłość. Rolnik ostatnio zaskoczył swoich obserwatorów, podkręcając emocje na randce z Ewą, a teraz okazuje się, że jego wybranką może nie być żadna z jego kandydatek. Waldemar z „Rolnika” ostatnio pochwalił się zdjęciem z tajemniczą kobietą i pokazał, jak spędzają razem czas zapewne w jej mieszkaniu. Czyżby to była relacja z rewizyty? A może Waldemar wrócił do kobiety, z którą utrzymywał kontakt jeszcze przed emisją 10. sezonu? Jedno jest pewne, Waldemar wie, jak podkręcić atmosferę wokół swojej osoby.

Waldemar z „Rolnik szuka żony” 10 jest zakochany?

Waldemar z „Rolnik szuka żony” od czasu udziału w programie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i z dnia na dzień rośnie liczba obserwujących go osób na Instagramie. Rolnik nie ukrywa, że bardzo go to cieszy i co jakiś czas chwali się kolejnymi rekordami. Po randce z Ewą internauci nie kryli swojego oburzenia zachowaniem rolnika, który patrzy tylko na wygląd swojej kandydatki i już sugerowali, że Waldemar nie znajdzie miłości w programie, a tymczasem on sam zaskoczył zdjęciem, na którym pozuje z kobietą. Wydaje się, że to jednak nie jest Ewa, a Waldemar z „Rolnik szuka żony” dodaje:

Próbka mojego szczęścia z wyjątkową dla mnie osobą napisał Waldemar z 'Rolnik szuka żony' na Instagramie.

Czyżby rolnik jednak wybrał Dorotę? W końcu w zapowiedzi nowego odcinka uczestniczka płacze i mogą być to zarówno łzy radości, jak i łzy smutku. A może Waldemar zdecydował się wrócić do kobiety, z którą zerwał relację przez telefon po tym, jak wyszły na jaw jego kontakty poza programem. Internauci nie kryją zaskoczenia postawą Waldemara, jaką zaprezentował w programie i nie ukrywają, że znalezienie drugiej połówki wcale może nie być łatwe. Tymczasem rolnik już nie ukrywa, że znalazł szczęście i właśnie pochwalił się jego próbką. Sądzicie, że rolnik zdradzi, kim jest tajemnicza kobieta?

screen "Rolnik szuka żony"

