Universal Music Polka tłumaczy dlaczego z TikToka zostały wycofane utwory artystów tworzących pod szyldem wytwórni Uniwersal Music Group. Całe zajście skomentował Michał Wiśniewski, który nie ukrywa swojej niechęci do koncernu, z którym w czasach świetności zespołu "Ich Troje" wydawał albumy:

Muzyk nie gryzł się w język.

Wytwórnia Uniwersal Music Group wycofuje miliony utworów z TikToka, powodem jest brak porozumienia w płatnościach. Na profilu Universal Music Polska pojawił się list otwarty do artystów, w której wytwórnia tłumaczy się z takiej decyzji działaniem dla ich dobra. Warunki dotychczasowej umowy z TikTokiem wygasły z dniem 31 stycznia 2024 roku. Universal Music Polska pisze, że nie dogadali się z koncertem TikToka w kwestiach "odpowiedniego wynagradzania artystów, ochrony praw prawdziwych artystów przed szkodliwymi aspektami AI oraz cyberbezpieczeństwa użytkowników Tik Toka".

Michał Wiśniewski postanowił odpowiedzieć na list otwarty Uniwersal Music Polska, wyrażając swoje oburzenie:

W dalszej części wpisu Michał Wiśniewski postanowił wyrazić swoje niezadowolenie ze współpracy z Universal Music Polska, zarzucając wytwórni m. in. niedotrzymane obietnice, czy złe doradztwo w sprawie nie rejestowania się w ZAiKS, co skutkowało tym, że nie miał wpływów ze swoich koncertów: