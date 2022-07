Wakacyjna Trasa Dwójki 2022: Internauci miażdżą Joannę Moro: "Słabo się tego słucha"

Nie milkną echa głośnego występu Joanny Moro na Wakacyjnej Trasie Dwójki w Sopocie. Po sieci wciąż krąży nagranie na którym możemy usłyszeć, jak aktorka śpiewa w Operze Leśnej. Zamiast playbacku widzowie usłyszeli prawdziwy dźwięk zarejestrowany przez mikrofon, co ostro skrytykowali. Teraz Joanny Moro broni pracownik TVP, który przesłał do mediów oświadczenie w sprawie wpadki gwiazdy! Na nagraniu z Sopotu nie słychać Joanny Moro? O Joannie Moro znów jest głośno! Zaledwie kilka tygodni temu aktorka wywołała oburzenie wśród internautów publikując w sieci swoje seksowne zdjęcie w kostiumie kąpielowym pod którym pisała o wakacjach i... dramatycznej sytuacji w Afganistanie. Internauci byli oburzeni i ostro ją krytykowali, a sama Joanna Moro szybko zrozumiała swój błąd i skasowała zdjęcie i wpis. Niestety, w miniony weekend doszło do kolejnej wpadki z udziałem Joanny Moro. Aktorka wystąpiła podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki w Sopocie, ale widzowie TVP2 usłyszeli dwie wersje jej występu - z playbackiem i bez playbacku - na nagraniu można było usłyszeć, jak aktorka śpiewa w rzeczywistości. A przenajmniej tak wydawało się słuchaczom. Czy naprawdę? Internauci byli bezlitośni dla Joanny Moro, broni jej jednak tajemniczy pracownik TVP, który miał przesłać do redakcji portalu pudelek.pl oświadczenie w sprawie występu aktorki w Sopocie. Według oświadczenia, na nagraniu słyszymy głos tancerki, a nie Joanny Moro! Zarejestrowane fałszowanie podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki nie należy w rzeczywistości do pani Joanny Moro, tylko do tancerki symulującej śpiewanie w chórkach. Omyłkowo został uruchomiony mikrofon z podsłuchem, który ujawniła emisja. Podczas programów na żywo zdarzają się różne okoliczności, w związku z tym bardzo...