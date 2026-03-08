Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zaskoczył nie tylko dla jurorów, ale i widzów. Magdalena Boczarska, znana z roli w "Sztuce kochania", błyszczała na parkiecie, zdobywając wysokie noty i stając się natychmiast faworytką do zwycięstwa. Komentarze nie ograniczały się jednak wyłącznie do umiejętności tanecznych, ale internauci nie kryli zachwytu nad jej szczupłą sylwetką i młodym wyglądem. Wielu zgodnie stwierdziło, że aktorka wygląda nawet o 20 lat młodziej niż wskazuje jej metryka, a jak wiadomo skończyła 47 lat. Magdalena Boczarska nie ukrywa, że to efekt ciężkiej pracy i diety.

Restrykcyjna dieta Magdaleny Boczarskiej

Magdalena Boczarska nie ukrywa, że od lat konsekwentnie dba o swoje zdrowie i wygląd. Kluczową rolę odgrywa tutaj jej dieta. Aktorka zdecydowała się na radykalny krok i całkowicie wyeliminowała ze swojego jadłospisu gluten oraz nabiał. Te dwa produkty, które dla wielu są podstawą codziennego menu, dla niej stały się zakazane. Boczarska podkreśla, że unikanie tych składników przyniosło spektakularne efekty widoczne nie tylko na scenie, ale i na co dzień.

Dla Magdaleny Boczarskiej słodycze to temat, do którego podchodzi z dużą rozwagą. Aktorka zdradziła, że całkowicie unika tradycyjnych słodkości, ale nie pozbawia się małych przyjemności. Raz na jakiś czas pozwala sobie na zdrowszą alternatywę. W jej diecie zamiast batonika pojawia się kasza jaglana z bakaliami i miodem: podprażona, gotowana przez 20 minut z dodatkiem ulubionych bakalii. To przepis, który sama polecała w wywiadzie dla "Women's Health".

Zamiast batonika, zjedz kaszę jaglaną z bakaliami i miodem. Najpierw ją podpraż, aż zacznie dymić, potem gotuj 20 minut (2,5 razy więcej wody niż kaszy) i dodaj bakalie zdradziła swój przepis aktorka w magazynie 'Women's Health'.

Magdalena Boczarska o roli sportu w jej życiu

Spektakularna sylwetka to nie tylko efekt diety. Magdalena Boczarska od lat jest aktywna fizycznie i nie ukrywa, że sport to dla niej codzienność. Jak wyznała w Radiu Złote Przeboje sport jest z nią na co dzień. Aktorka przyznaje, że bardzo lubi ćwiczyć i traktuje je nie tylko jako obowiązek, ale też formę spędzania czasu z rodziną. W ostatnich latach pasjonuje się wavesurfingiem i regularnie dzieli się sportowymi sukcesami w mediach społecznościowych.

Sport w moim życiu obecny od dobrych 'nastu' lat. Nawet jak się Henio urodził, to trenowałam w domu na macie i traktowałam go jako obciążnik, był to też element naszej wspólnej zabawy i spędzania razem czasu. Bardzo lubię sport, jestem bardzo sportowym typem - mówiła aktorka dla Radia Złote Przeboje.

Kibicujecie Madgalenie Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"?

Magdalena Boczarska, Jacek Jeschke, Fot. Wojciech Olkusnik/East News