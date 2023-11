Wygrana Gimpera w półfinale „Tańca z Gwiazdami” wywołała ogromne kontrowersje. Takiego werdyktu widzów nie spodziewali się jurorzy i - jak się okazuje - nie zgadza się z nim wielu internautów, którzy piszą w komentarzach, że miejsce w finale uczciwie należało się Macademian Girl. Okazuje się, że popularny youtuber mógł zachęcić swoich fanów do głosowania na niego w zamian za określone benefity!

Co Gimper zaoferował fanom w zamian za oddanie na niego głosów?

Tomasz „Gimper” Działowy sprawił, że ten finał „Tańca z Gwiazdami” będzie najbardziej kontrowersyjny w historii tanecznego show. O umiejętnościach youtubera można mówić wiele, niektórzy widzowie piszą wprost, że to „najsłabszy uczestnik finału ever”. Jego konkurentka w półfinale - Tamara Gonzalez Perea zachwyciła swoim talentem i od początku była faworytką w programie, tuż obok drugiej finalistki Joanny Mazur. Jednak decyzja widzów okazała się inna. A mógł mieć na to wpływ filmik, który Gimper umieścił na Instastories przed półfinałowym odcinkiem. Obiecał w nim, że każdy kto odda głos zostanie przyjęty do zamkniętej grupy dla jego fanów:

Jeżeli zagłosujecie na nas w trakcie odcinka i wyślecie screen potwierdzenia na maila, to możecie otrzymać "unbana" na "Hajsownikach". Jest to jednorazowa okazja, tak więc gorąco was do tego zachęcam. Jest to taki ukłon od nas dla was, żeby w jakikolwiek sposób wynagrodzić wam to, że jesteście z nami - zachęcał Gimper.

Gimper skomentował kontrowersje wokół jego udziału w finale "Tańca z Gwiazdami"!

Tomasz Działowy postanowił odnieść się do krytycznych komentarzy na jego temat, które pojawiły się po tym jak decyzją widzów znalazł się w finale "Tańca z Gwiazdami". Negatywne opinie wyraziły nawet niektóre gwiazdy. Np. Anna Nowak-Ibisz uznała, że widzowie nie powinni mieć decydującego wpływu na wynik! Youtuber postanowił jednak udowodnić, że da radę i ma szansę na Kryształową Kulę:

Jestem w takim szoku, że nadal do mnie nie dociera, co się teraz dzieje. Będziemy ciężko pracować w tym tygodniu, żeby dowieźć jak najlepsze rezultaty na wielki finał. Czuję ogromną odpowiedzialność, by was nie zawieść, bo to tak naprawdę dzięki waszej decyzji jestem tu, gdzie jestem - napisał Gimper na Instagramie.

Sądzicie, że faktycznie Gimper może wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Gimper opublikował miny jurorów na swoje zwycięstwo oraz podziękowania za głosy!

Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka w "Tańcu z Gwiazdami"

Wygrana Gimpera w półfinałowym odcinku wzbudziła w sieci wiele kontrowersji!