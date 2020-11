W talent-show ponieśli porażkę, dziś to największe polskie gwiazdy! Sanah odpadała aż 7 razy! 

Udział w talent-show może być przepustką do wielkiej kariery. Doskonale wiedzą o tym m.in. Mateusz Ziółko, Monika Brodka, Marcin Sójka, Krzysztof Zalewski - zwycięzcy "Idola" i "The Voice of Poland". Ale na polskiej scenie rządzą również artyści, którzy w programach ponieśli porażki! O kim mowa? Zobaczcie sami!

Sanah odpadała aż siedem razy!

Cała Polska nuci dziś hity "Oczy", "Melodia" czy "Szampan" - ich twórczynią jest 23-letnia Sanah - aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich artystek. Na tegorocznym festiwalu w Opolu nie miała sobie równych - zgarnęła aż 4 statuetki. Co ciekawe, Zuzanna Jurczak starała się zabłysnąć w programach - "The Voice of Poland" oraz "Mam talent" (także brytyjskich edycjach), bez skutku. W castingach do tych programów startowała aż siedmiokrotnie. Za każdym razem odpadała na wczesnym etapie.

„Wydałam całą swoją kasę na wyjazd do Londynu. Marzyłam o tym, aby się dostać. (…) Byłam załamana”, mówiła.

Dziś Sanah świeci triumfy!

Kuba Wojewódzki uważał, że Cleo jest przeciętna!

Cleo brała udział w pierwszej edycji polskiego X-Factora w 2011 roku. Nie zachwyciła jurorów wykonaniem utwory Tiny Turner - "Proud Mary”.

W swojej nieprzeciętności jesteś przeciętna - ocenił Kuba Wojewódzki.

Wraz z Mają Sablewską i Czesławem Mozilem nie przepuścili Joanny do kolejnego etapu. Co ciekawe, Cleo była za to wdzięczna:

Bardzo dziękuję Kubie za to że nie przeszłam dalej w X-Factor dzięki temu dzisiaj mam okazję pracować z Donatanem i rozwijać się muzycznie Aż boje się pomyśleć co byłoby gdyby stało się inaczej. Dziś jestem niezależna, mogę się w pełni realizować a nad produkcją mojej płyty czuwa człowiek, który wie co robi

Ania Dąbrowska daleko w "Idolu"

18 lat temu na castingach "Idola" pojawiła się Ania Dąbrowska, wówczas 21-letnia piosenkarka o charyzmatycznym głosie. Przeszła wszelkie castingi, ale ostatecznie zajęła dalekie, ósme miejsce. Wygrała wówczas Alicja Janosz, w finale rywalizując z Eweliną Flintą i Szymonem Wydrą. Dziś to jednak Ania Dąbrowska jest na szczycie, a jej hity "W głowie", "W spodniach czy w sukience" czy "Porady na zdrady" nuci cała Polska.

Sylwia Grzeszczak również zaczynała w "Idolu"!

Na castingach do "Idola" w 2015 roku pojawiła się skromna, cicha 16-letnia dziewczynka, która zaśpiewała trudny utwór "I Will Always Love You" Whitney Houston. Jurorzy byli podzieleni, ale ostatecznie zagłosowali cztery razy na tak.

Przesłuchuję tysiąc ludzi rocznie. Jak tysiąc słucham to osiemset śpiewa taki repertuar. I osiemset nie nadąża. Mam dylemat, bo masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, z tym, że bardziej w miarę niż przyzwoicie - oceniła Elżbieta Zapendowska.

Na kolejnych etapach przepadła. Dziś Sylwia Grzeszczak, bo o niej mowa, to księżniczka polskiego popu.

Daria Zawiałow - wykorzystana "Szansa na sukces"

Szersza publiczność poznała ją w show TVN „X-Factor”- w czwartej edycji w 2013 roku zajęła jednak dalekie, 9. miejsce. Rok wcześniej nie udało jej się dojść do finału, a jeszcze wcześniej, przepadła na castingach do „Mam talent”. Mało kto pamięta, że spory sukces Daria odniosła w „Szansie na sukces” - w 2009 roku wygrała program, dzięki temu pojawiła się na koncercie Debiuty na festiwalu w Opolu. Jednak to po wydaniu debiutanckiej płyty „A kysz!” z hitami „Kundel bury” czy „Malinowy chruśniak” awansowała do ekstraklasy polskiej sceny. Kolejny album „Helsinki” przypieczętował jej pozycję na rynku.

"The Voice of Poland" - nie trzeba wygrywać...

... żeby zrobić karierę - patrz: Rafał Brzozowski. Można nie lubić, można nie słuchać, nie można nie odnotować - Rafał w pierwszej edycji show odpadł przed finałem! Wygrał Damian Ukeje, o którym dziś nie jest głośno. Również Sarsa nie znalazła się w finale „The Voice”. Z kolei czwarte miejsce w finale zajęła dziś popularna Natalia Nykiel, ustępując m.in. Natalii Sikorze.