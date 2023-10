Anna Mucha świętuje 10. urodziny swojej córki! Stefania przyszła na świat w 2011 roku i do tej pory jest oczkiem w głowie słynnej aktorki. W tym wyjątkowym dla niej dniu gwiazda zadbała o odpowiedni tort, którym pochwaliła się na Instagramie. Na urodzinowym przyjęciu pojawiła się również Basia Kurdej-Szatan. Zobaczcie zdjęcia. Córka Anny Muchy, Stefania, ma już 10 lat! Anna Mucha ma dwójkę dzieci ze związku z Marcelem Sorą - córkę Stefanię oraz syna Teodora. Aktorka nigdy nie zdecydowała się pokazać ich twarzy i konsekwentnie trzyma się swojej decyzji. A wszystko to w trosce o bezpieczeństwo: Nie pokazuję dzieci w necie, bo chcę chronić ich prywatność, jest to nasza wspólna (!), świadoma decyzja. czasem zazdroszczę innym widząc jak chętnie chwalą się wspólnym czasem i tą największa miłością… czasem sama bym chciała, ale ze względu na moją pracę i to, że czasem sama spotykam się hejtem – chcę im za wszelką cenę tego oszczędzić… - pisała niedawno Anna na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Anna Mucha (@taannamucha) Przy okazji 10. urodzin córki nie zrobiła wyjątku, a do postu z życzeniami dla Stefanii dołączyła zdjęcie z czasów, kiedy była w ciąży: 10 lat temu … gdzieś mniej więcej w tym czasie przyszła na świat Ona 🥰 i wszystko zmieniła. Córeczko! Dziękuje, że jesteś, dziękuje, że wybrałaś sobie mnie na Mamę. Mam najwspanialszą Córkę na świecie ! - napisała szczęśliwa Mucha. ...