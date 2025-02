W mediach wybuchła afera po rozstaniu Laury Zawadzkiej i Magic Marsa. Para niedawno doczekała się córeczki, a teraz na światło dzienne wyszły szokujące kulisy ich związku. Laura Zawadzka oskarżyła partnera o zdrady, Magic Mars dopiero teraz zdecydował się wydać oświadczenie. Swoje stanowisko odczytał na Instagramie.

Laura Zawadzka publicznie oskarżyła Macieja "Magica" Marsa o zdrady i kłamstwa. W swoich wypowiedziach wskazała na trudności w ich relacji, które doprowadziły do zakończenia związku. Oskarżenia te wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych i wzbudziły zainteresowanie opinii publicznej. W odpowiedzi na oskarżenia Laury Zawadzkiej, Magic Mars postanowił zabrać głos. Opublikował nagranie, na którym odczytał swoje stanowisko i zablokował możliwość komentowania.

Magic Mars po oskarżeniach Laury Zawadzkiej o zdrady, postanowił zwrócić uwagę komentujących na to, że media społecznościowe to nie miejsce to wyciągania brudów. Nie ukrywa, że czuje się poszkodowany w całej sytuacji: