Wzorzysty kardigan, w którym Marilyn Monroe wystąpiła podczas swojej ostatniej sesji zdjęciowej w 1962 roku można oglądać w Ripley’s Believe Or Not! Museum w Hollywood. Ale teraz podobny może nosić każdy!

Słynna marka Maison Margiela stworzyła bowiem jego dokładną kopię. Wełniany kardigan wchodzi w skład kolekcji „Replica”, w której odtwarzane są słynne ubrania z najróżniejszych epok. Niestety trzeba będzie za niego zapłacić około 4800 zł.

Jak wam się podoba ten pomysł? Uważacie, że wart jest swojej ceny?

W Polsce kardigan znajdziecie w warszawskim Domu Handlowym Vitkac:)

