Odkąd na świat przyszedł syn Andziaks, internauci z niecierpliwością czekali, aż rodzice wyjawią jego imię. Gdy okazało się, że kolejna pociecha influencerki otrzyma zagranicznie brzmiące imię Franco, wiele osób bez skrupułów wyrażało swój sprzeciw. Wymowną opinię w tej sprawie przedstawiła także żona Michała Wiśniewskiego, Pola Wiśniewska, udzielając jednoznacznej odpowiedzi.

Pola Wiśniewska komentuje wybór imienia syna Andziaks

15 lutego Andziaks i Luka ujawnili, jakie imię otrzyma ich syn, co od razu wywołało skrajne emocje w sieci. Choć spora część internautów gratulowała wyboru, wielu krytykowało kolejne zagranicznie brzmiące imię.

Całą sytuację skomentowała również Pola Wiśniewska. W rozmowie z portalem Plotek.pl powiedziała, co sądzi o ostrej krytyce imienia syna Andziaks.

Wybór imienia jest bardzo osobistą decyzją rodziców, więc każde imię, które im się podoba, jest piękne i nie widzę powodów do komentowania czyichś wyborów powiedziała wprost.

W dalszej rozmowie Pola Wiśniewska wspomniała również o swoich doświadczeniach związanych z wyborem imion dla własnych dzieci. Wyznała, że nie obyło się bez dylematów. Zwróciła się też bezpośrednio do wszystkich komentujących imię syna Andziaks, podkreślając, że każdy powinien mieć prawo podejmować decyzje po swojemu.

W naszym przypadku te wybory imion były bardzo naturalne, nie tylko nam się podobały, ale też pasowały do naszej rodziny. Przy Falco nie mieliśmy dylematów, ale przy Noelu długo nie mogliśmy się zdecydować, było wiele pomysłów. Dziś myślę, że nie mogliśmy wybrać lepiej, ale wtedy mierzyliśmy się z publicznym osądem, więc jeszcze raz powtórzę, że jest to decyzja tylko i wyłącznie rodziców i nikt z nas nie powinien czuć się uprawniony do oceniania tak osobistych wyborów. Dajmy każdemu żyć po swojemu podkreśliła Pola Wiśniewska.

Imię syna Andziaks skomentowała również Dominika Serowska. Nie kryła zachwytu!

Imię syna Andziaks wywołało w sieci tak wielką burzę, że poza internautami wybór komentowały także gwiazdy polskiego show-biznesu. Zachwyt imieniem Franco wyraziła Dominika Serowska, która w rozmowie z portalem Plotek.pl przyznała, że bardzo jej się ono spodobało.

O wow, Franco brzmi super!

Co więcej, Dominika zdradziła, że imię jej syna było inspirowane rodziną Beckhamów. Wygląda na to, że zagraniczne imiona zyskują w Polsce coraz większą popularność, zwłaszcza wśród rodzin znanych z polskiego show-biznesu.

U nas inspiracją do wyboru imienia dla synka była Victoria Beckham, która również nazwała tak jednego, ze swoich synów. Uznaliśmy też, że fajnie brzmi z nazwiskiem Hakiel, a więc jest Romeo Jeremi Hakiel zdradziła.

Pola Wiśniewska, VIPHOTO/East News