Oczywiście najbardziej krytyczne komentarze pojawiają się w stosunku do Jana, najstarszego z uczestników 5. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Wszystko zaczęło się od dwuznacznych komentarzy w stosunku do kandydatek, a sytuację zaognił odcinek, w którym Jan podtrzymał Marię za pupę, kiedy ta schodziła z drabiny. Kobieta wyraźnie powiedziała, żeby tego nie robił, jednak on nie posłuchał. Od tego czasu stał się najgorzej ocenianym uczestnikiem tej edycji.