Viola, wraz z Adamem, doszła do półfinału pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise". Choć byli jedną z bardziej lubianych par tego show, zdecydowali o rozstaniu. Viola miała żal do Adama, że nie powiedział jej o zbliżeniu z Martyną.

Przy okazji wywiadu live zapytaliśmy Violę m.in. o to, jacy faceci są w jej typie. I, jak się okazuje, wygląd ma znaczenie - gwiazda "Hotel Paradise" lubi wysokich brunetów. Choć ważne są również inne cechy. Przy okazji Viola przyznała nam, że podkochiwała się w jednym z jurorów "The Voice of Poland". Co ją szczególnie urzekło w popularnym muzyku? Czy chodzi o jego dredy?

Zobaczcie, co Viola powiedziała o swoim ideale mężczyzny.

Adam i Viola w programie "Hotel Paradise"

Viola przyznała, że podoba się jej przystojny juror "The Voice of Poland":