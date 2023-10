Viola razem z Adamem dotarła do półfinału "Hotelu Paradise". Na rajskim Bali spędziła kilka tygodni, co wiązało się oczywiście z porzuceniem na ten moment obowiązków zawodowych. Jak się niestety okazało, po powrocie do Polski, dziewczyna nie miała już do czego wracać...

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Martyna zawiedziona zachowaniem Maćka w finale! "Wiedziałam, że manipulował!"

Tuż po zakończeniu udziału w programie Viola dowiedziała się, że straciła pracę! Taka informacja z pewnością przybiłaby każdego. Wszystko skomplikowało się jeszcze bardziej, ze względu na obecną sytuację, związaną z epidemią koronawirusa. Jak z tym poradziła sobie Viola? Czym się zajmowała przed udziałem w "Hotelu Paradise"? Co zamierza robić teraz?

Reklama

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym wideo!