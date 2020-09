Viola Kołakowska skrytykowała Beatę Tadlę za pokazanie testu na koronawirusa. Dziennikarka odpowiedziała! 

Beata Tadla odpowiedziała na ostry komentarz Violi Kołakowskiej! Jak dziennikarka zareagowała na wpis koleżanki z show-biznesu, która bardzo krytycznie odniosła się do jej wyznania, że zrobiła sobie test na koronawirusa? Beata Tadla wbiła szpilę Violi Kołakowskiej. Zobaczcie, co napisała w sieci!

Zaledwie kilka dni temu syn Beaty Tadli za pośrednictwem Instagrama zdradził, że zaraził się koronawirusem. Jan Kietliński przyznał wówczas, że do zakażenia doszło na jednej z imprez w Warszawie. Syn dziennikarki podczas relacji opowiedział, jakie miał objawy.

Obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak co było niepokojące to fakt, że absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę- zdradził Jan Kietliński.