18-letnia wokalistka Viki Gabor, znana z wygranej w Eurowizji Junior, od dłuższego czasu budziła zainteresowanie mediów i fanów. Jednak największe emocje wywołała niedawna informacja o jej romskim ślubie. Wszyscy czekają na huczne wesele, a tymczasem Viki Gabor oficjalnie pokazała swój związek z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego romskiego celebryty Bogdana Trojanka, publikując relację z randki. Co za romantyczne kadry.

Viki Gabor wybrała się na randkę z Giovannim Trojankiem

Choć przez długi czas Viki Gabor unikała publicznych wypowiedzi na temat życia prywatnego, w niedzielny wieczór niespodziewanie opublikowała na swoim Instagramie pierwsze wspólne nagranie z Giovannim Trojankiem.

Na czarno-białym filmiku, który prawdopodobnie został nakręcony w restauracji, widać Viki Gabor, a na następnym kadrze Giovanniego, który obserwuje partnerkę przez obiektyw smartfona. Nagranie zostało opatrzone emotikonem białego serca, co dodatkowo podkreśliło romantyczny charakter.

Co dalej z weselem Viki Gabor?

Informacje przekazane przez Bogdana Trojanka sugerują, że para planuje huczne, tradycyjne wesele, które ma potrwać kilka dni. To wydarzenie wpisuje się w zwyczaje kultury romskiej i może być znaczącym momentem w życiu zarówno Viki Gabor, jak i Giovanniego Trojanka.

Na razie nie ujawniono daty ceremonii, ale fani z niecierpliwością czekają na kolejne wieści. Opublikowane nagranie wskazuje, że relacja rozwija się w romantycznym kierunku, a para nie zamierza już ukrywać swojego uczucia przed światem.

