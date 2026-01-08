Chociaż wydawało się, że na koniec 2025 roku nic nas już nie zaskoczy, na show-biznes spadła prawdziwa bomba. Bogdan Trojanek, znany romski muzyk, poinformował, że jego wnuk Giovanni i Viki Gabor wzięli cygański ślub. Mimo iż w świetle polskiego prawa tak zawarte małżeństwo nie jest uznawane za ważne, dla Romów ceremonia ma najwyższą wartość.

Od samego początku 18-letnia wokalistka unika jasnych komentarzy w tej sprawie. W zamian Bogdan Trojanek chętnie opowiada o ślubie pary, zdradzając kolejne szczegóły. Tym razem nie jest inaczej.

Bogdan Trojanek nie zostawił wątpliwości ws. ślubu Viki Gabor

Bogdan Trojanek potwierdził w programie „Pytanie na śniadanie”, że para zawarła związek małżeński według romskiego prawa zwyczajowego. Ceremonia odbyła się z zachowaniem 700-letnich tradycji romskiej społeczności. Trojanek podkreślił, że choć związek nie został jeszcze sformalizowany zgodnie z polskim prawem, młoda para uzyskała błogosławieństwo od dziadków. W romskim rozumieniu tego zwyczaju oznacza to pełnoprawne małżeństwo.

Mój wnuk Giovanni Trojanek i Viki Gabor, według prawa romskiego, zwyczajowego, dostali błogosławieństwo od dziadków. I to jest prawo zwyczajowe, które nie jest zapisane, a jednak przestrzegane od 700 lat. Oczywiście są jeszcze te urzędowe sprawy, ale 700 lat temu nie było urzędów stanu cywilnego, a ta tradycja była. To błogosławieństwo, (...) więc oni według naszego prawa zwyczajowego są mężem i żoną

Tak będzie wyglądało wesele Viki Gabor?

W tej samej rozmowie Bogdan Trojanek przybliżył widzom, jak wygląda tradycyjny romski ślub i wesele. Już jakiś czas temu zapowiedział, że przed Viki i jej ukochanym huczne przyjęcie, którego organizacja wymaga czasu. Teraz wyjaśnił, że uroczystości trwają aż pięć dni, w czasie których nie ma miejsca na odpoczynek. Goście są częstowani jedzeniem i alkoholem, a muzyka i tańce trwają bez przerwy.

Zazwyczaj te wesela zaczynają się od soboty. (...) Jeżeli byśmy chcieli was zaprosić na wesele, na wesele moich wnuków, to musicie przygotować się, że będziecie tańczyć pięć dni, pić przez pięć dni i jeść pięć dni

Trojanek odniósł się też do hejtu, jaki dotknął Viki Gabor i jej bliskich po upublicznieniu informacji o ślubie. W reakcji na negatywne komentarze muzyk usunął fotografie z sieci. W wywiadzie zwrócił uwagę na uprzedzenia wobec romskiej społeczności i brak zrozumienia dla ich kultury.

Powiem szczerze, że ja nie rozumiem, jak w XXI w. hejt może dotykać Romów w przestrzeni publicznej. (...) Przecież my mieszkamy w Polsce. Przywędrowaliśmy tutaj 700 lat temu, pokochaliśmy Polskę, kochamy polską ziemię, a to, że mamy piękną tradycję i szacunek do rodziców... Trzeba o tym opowiadać, bo ten hejt wynika z niewiedzy

