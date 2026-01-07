Viki Gabor od lat rozwija swoje skrzydła na rodzimej scenie muzycznej i w show-biznesie. Przyzwyczaiła fanów do tego, że niewiele mówi o swoim życiu osobistym. To jednak w ostatnim czasie budzi szczególne zainteresowanie, a przyczyniła się do tego wiadomość o... cygańskim ślubie. Nawet najwięksi sympatycy Viki nie mieli pojęcia, że jej serce jest zajęte. W końcu 18-latka postanowiła usunąć się w cień i przeczekać aferę. Właśnie wróciła na Instagram, decydując się na krótki, ale jakże wymowny wpis.

Viki Gabor wraca na Instagram po usunięciu wszystkich postów

Po okresie medialnej ciszy, Viki Gabor powróciła na Instagram, zaskakując fanów nowym postem. 18-letnia wokalistka wcześniej usunęła wszystkie zdjęcia ze swojego profilu, co wywołało falę spekulacji w mediach i wśród jej obserwatorów. Powrót do sieci nastąpił we wtorek wieczorem, kiedy to Gabor zamieściła na swoim profilu dwa zdjęcia. Pozuje na nich w wielkim futrze, siedząc na kanapie. Post został opatrzony jedynie jednym słowem: „OK”.

Wygląda na to, że wokalistka nie zamierza szerzej odnosić się do zamieszania. Post 18-latki, choć lakoniczny, wywołał istne zatrzęsienie w komentarzach. Fani jasno dali znać, że nie mogli się doczekać powrotu Viki do mediów społecznościowych.

Ślub 18-letniej Viki Gabor z Giovannim Trojankiem zaskoczył wszystkich

W ostatnich tygodniach głośno było o Viki Gabor za sprawą informacji o jej ślubie. Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego Trojanka, aktywnie relacjonował wydarzenie w mediach społecznościowych, co wywołało niezłe zamieszanie. 18-latka i Giovanni mieli wziąć tradycyjny, romski ślub, który w świetle polskiego prawa nie jest uznawany za ważny.

My przestrzegamy praw polskich i romskich i to jest nasze prawo zwyczajowe, które jest już 700 lat. Według prawa naszego, romskiego prawa to jest mąż i żona, ale oczywiście musi dokonać się prawo polskie, które musi się dokonać w urzędzie no i w kościele błogosławieństwo, bo to jest dla mnie bardzo istotne, jako człowieka wierzącego. Ale te sprawy związane z małżeństwem to w naszym języku, w naszej kulturze mówi się ''mąż i żona od boga sądzona'' przekazał Bogdan Trojanek w ''Halo tu Polsat''.

Z licznych wypowiedzi Bogdana Trojanka dowiedzieliśmy się, że Viki i Giovanni są ponoć w sobie bardzo zakochani, a ich wspólne plany na przyszłość są naprawdę bardzo poważne. Co ciekawe, rodzice artystki mieli nie wiedzieć o jej zamiarach. Viki zaledwie raz odniosła się do sprawy, mówiąc wprost, że "nie musi się nikomu tłumaczyć".

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Wesele Viki Gabor zaskoczy wszystkich? Bogdan Trojanek ujawnia szczegóły przygotowań