Za nami dwa z trzech odcinków specjalnych programu "Szansa na sukces", w którym zostanie wybrany reprezentant Polski na Eurowizję Junior 2019. Ta odbędzie się już 24 listopada w Gliwicach, a to wszystko dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu Roksany Węgiel z utworem "Anyone I Want To Be". Poznajcie dwie finalistki, w tym jedną zdecydowaną faworytkę - Viki Gabor! Czy to ona będzie nas reprezentować?

Reklama

Eurowizja Junior 2019 - kto będzie reprezentować Polskę?

W pierwszym odcinku "Szansy na sukces" wygrała Nikola Fiedor, która wykonała hit Majki Jeżowskiej - „Od rana mam dobry humor”. Fiedor ma 11 lat, ale na scenie stanęła już w wieku 3 lat. Jak podaje dziennik-eurowizyjny.pl wygrała m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Orfeusz” we Włoszech, ale również otrzymała wyróżnienie na Festiwalu w Gdyni.

Kim jest Viki Gabor?

Drugi odcinek okazał się szczęśliwy dla Wiktorii Gabor, znanej bardziej jako Viki! 11-letnia wokalistka była od samego początku wielką faworytką fanów konkursu. W programie wykonała utwór "You may be in love" zespołu Blue Cafe:

Jej obecność w finale finałów „Szansy na Sukces” i fakt, że ma ponad 38 tys. followersów na Instagramie sprawiają, że piosenkarka staje się głównym faworytem do wygrania całych preselekcji i zdobycia tytułu reprezentantki Polski na Eurowizji Junior 2019. - czytamy na stronie dziennik-eurowizyjny.pl

Viki na pewno kojarzona jest przez część widzów z programu "The Voice Kids". Wzięła udział w drugiej edycji i była o krok od wygranej. W finale została pokonana przez Anikę Dąbrowską. Podczas castingu zachwyciła wszystkich jurorów wykonaniem utwory Katy Perry, „Roar”. Trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Co ciekawe, Viki urodziła się w Niemczech, wychowała w Anglii, a dopiero od niedawna mieszka w Polsce. Jej debiutancki singiel to „Time”, który wykonała podczas Top of the top Festival w Sopocie w TVN. Czy to rzeczywiście ona będzie nas reprezentować? Za tydzień poznamy ostatniego finalistę "Szany na sukces", a już 29 września zostanie wyłoniony reprezentant Polski na Eurowizję Junior 2019! Czekacie?

Spot promujący Eurowizję Junior z udziałem Roksany Węgiel!

W sieci ukazał się także spot promujący wydarzenie z udziałem Roksany Węgiel, która wraz z Idą Nowakowską i Olkiem Sikorą poprowadzi koncert:

Viki Gabor w The Voice Kids:

Viki Gabor z zespołem Blue Cafe w "Szansie na sukces"!

W pierwszym odcinku wygrała Nikola Fiedor.