Zaledwie kilka miesięcy temu, po siedmiu latach przerwy w emisji, na antenę Telewizyjnej Dwójki wrócił program "Szansa na sukces". Muzyczne talent show do 2012 roku prowadził Wojciech Mann, ale teraz nowym gospodarzem został Artur Orzech. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl kolejny sezon "Szansy na sukces" wróci na antenę już jesienią, a prowadzącym znów zostanie Artur Orzech. Okazuje się jednak, że program wróci w nieco odmienionej formule! Według doniesień portalu w show wezmą udział również dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Dlaczego? Władze TVP mają pewien plan...

Reklama

Zwycięzca "Szansy na sukces" reprezentantem Polski na Eurowizji Junior!

Władze TVP zapowiedziały już castingi dla osób, które chcą wystąpić w nowej edycji "Szansy na sukces". Jak informuje portal wirtualnemedia.pl oprócz dorosłych uczestników w show pojawią się również utalentowane dzieci. Zwycięzca w najmłodszej grupie wiekowej zostanie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2019! Dlaczego w międzynarodowym konkursie nie weźmie udziału zwycięzca drugiej edycji "The Voice Junior"? Przypominamy, że w 2018 roku na Eurowizję pojechała Roksana Węgiel, która wygrała pierwszą odsłonę "The Voice Junior".

(...) w tym roku w programie nie znaleźliśmy tak wybitnej i wyróżniającej się wokalistki jak rok temu Roksana Węgiel- w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl poinformował Jacek Kurski.

Portal dowiedział się, że dzieci wystąpią w trzech pierwszych odcinkach "Szansy na sukces" po wakacjach.

Z każdego z tych odcinków wyłonimy po dwie osoby, które zmierzą się w kolejnym - czwartym - odcinku „Szansy na sukces”, który będzie transmitowany na żywo. Finałowa szóstka wówczas zaprezentowałaby po dwa utwory - jednym z nich będzie wykon kultowego polskiego artysty, a drugim utworem będzie autorska piosenka, dedykowana konkursowi Junior Eurovision Song Contest. Zwycięzca tego odcinka wraz ze swoją autorską piosenką będzie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2019- portal cytuje Jacka Kurskiego.

Waszym zdaniem to dobry pomysł? Wszystkim, którzy chcą się zgłosić do "Szansy na sukces" przypominamy, że catingi do programu odbędą się już 13 i 14 lipca w Warszawie. Zgłosicie się?

Eurowizja Junior 2019 w Gliwicach

Finał Eurowizji Junior 2019 odbędzie się 24 listopada w Gliwicach w obiekcie Arena Gliwice. Rok temu konkurs wygrała właśnie Roksana Węgiel z utworem „Anyone I Want To Be”. Hasłem przewodnim festiwalu będzie „Share the Joy”. W konkursie weźmie udział 18 państw.

Ruszają castingi do "Szansy na sukces".

W programie wystąpią dzieci, a zwycięzca weźmie udział w Eurowizji Junior 2019. W 208 roku konkurs wygrała Roksana Węgiel. Poniżej jej wspaniały występ!