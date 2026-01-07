W ostatnich tygodniach grzmi od doniesień o romskim ślubie Viki Gabor. Choć nie jest on w świetle polskiego prawa uznawany za ważny, wydarzenie i tak odbiło się szerokim echem. Sprawę skomentowało wielu internautów, a w tym nawet Roksana Węgiel, która sama wzięła ślub dość młodo. Jej słowa nie przeszły bez echa. Gabor prędko jej odpowiedziała.

Roksana Węgiel komentuje ślub Viki Gabor

20-letnia piosenkarka Roksana Węgiel udzieliła niedawno wywiadu portalowi eksa.pl, w którym odniosła się do ostatnich wydarzeń w życiu swojej młodszej koleżanki z branży muzycznej – 18-letniej Viki Gabor. W rozmowie, choć złożyła gratulacje z okazji ślubu Viki, nie omieszkała również wyrazić swojego zaniepokojenia. Jej słowa wybrzmiały dość dwuznacznie:

Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć

Wypowiedź Roksany momentalnie odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołała falę komentarzy fanów obu wokalistek.

Viki Gabor odpowiada krótko, ale wymownie

Viki Gabor nie pozostawiła słów Roksany Węgiel bez odpowiedzi. Pod postem na Instagramie, zawierającym fragment wywiadu Roxie, Viki napisała zwięzłe, ale wymowne „XD”.

Ten jednoznaczny komentarz błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów i mediów. Krótka reakcja młodej gwiazdy postawiła przed internautami pytanie, czy cała sytuacja aby nie zaogni konfliktu między młodymi artystkami.

Viki Gabor wzięła romski ślub

Przypomnijmy, że informacja o ślubie Viki Gabor z Giovannim była sporym zaskoczeniem dla opinii publicznej. 18-letnia artystka postanowiła sformalizować związek w obrządku zgodnym z romską tradycją. Ceremonia odbyła się zgodnie z kulturą społeczności romskiej, do której należy wokalistka.

Wydarzenie wywołało lawinę komentarzy i spekulacji na temat prywatnego życia Gabor. Sama Viki na krótki czas zniknęła z mediów społecznościowych i usunęła wszystkie zdjęcia z Instagrama, co tylko podsyciło zainteresowanie fanów. Wróciła dopiero po kilku dniach, jednak ku zdumieniu wielu odbiorców, nie zdecydowała się na słowa wyjaśnienia.

Tymczasem dziadek ukochanego Gabor zdradził, że para jest w sobie szaleńczo zakochana i planują wesele oraz ceremonię, która zalegalizuje związek w świetle prawa.

