Brooklyn Beckham oskarża rodziców, a oni skomentowali wpis na temat syna

Brooklyn Beckham, 26-letni syn słynnej pary Victorii i Davida Beckhamów, w ostatnich dniach wywołał medialną burzę, publikując na Instagramie serię relacji, w których zarzucił swoim rodzicom próby rozbicia jego związku. Jak ujawnił, według niego Victoria i David od dłuższego czasu ingerują w jego życie prywatne, co miało doprowadzić do poważnych napięć między nim a żoną, Nicolą Peltz.

W emocjonalnych wpisach Brooklyn stwierdził, że jego rodzice „od dawna próbowali zniszczyć jego związek”. Choć nie wskazał konkretnych działań, jakie miałyby to potwierdzać, jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach i wywołały falę spekulacji na temat relacji w rodzinie Beckhamów.

Victoria Beckham „ukradła taniec”? Szokujące wyznanie syna

Wśród zarzutów Brooklyn Beckham skierował szczególną uwagę na swoją matkę. W jednej z relacji na Instagramie wyznał, że podczas wesela Victoria Beckham „ukradła mu pierwszy taniec z żoną”. Zamiast pozwolić parze młodej celebrować tę wyjątkową chwilę, Victoria miała zatańczyć z synem w sposób, który Brooklyn uznał za „bardzo niestosowny”.

Jak podkreślił, czuł się wówczas „upokorzony” i nie potrafił ukryć swojego rozczarowania. Słowa te wywołały szczególne poruszenie wśród fanów rodziny Beckhamów, którzy do tej pory uważali ich za wzór zgranej i wspierającej się rodziny.

David i Victoria Beckhamowie komentują wspomnienie z przeszłości

Choć dotąd David i Victoria Beckhamowie unikali bezpośrednich wypowiedzi na temat wypowiedzi syna, tym razem zdecydowali się na subtelny gest. Para zamieściła wymowne komentarze pod wpisem fotografa, który w 2006 roku realizował sesję zdjęciową z ich udziałem.

Wspomniany fotograf opisał moment rodzinnej czułości, kiedy Victoria przyjechała do studia z siedmioletnim Brooklynem, czteroletnim Romeo i niemowlęciem Cruzem. Chłopcy bawili się, kopiąc piłki i wykonując triki piłkarskie, a w pewnym momencie Brooklyn przytulił się do nogi ojca. Cała rodzina spontanicznie się uściskała, co fotograf uznał za wzruszającą chwilę.

Powrót wspaniałych wspomnień napisała Victoria Beckham.

Dobre wspomnienia skomentował David Beckham.

Choć słowa te nie odnoszą się bezpośrednio do oskarżeń syna, wielu obserwatorów uznało je za próbę nawiązania nici porozumienia i przypomnienie o dawnych, ciepłych relacjach.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Rodzice 26-latka próbują ratować relację z synem

Według informacji podanych przez „The Mirror”, Victoria Beckham jest „całkowicie załamana” zarzutami Brooklyna. Szczególnie bolesne miały być słowa dotyczące tańca na weselu. Bliscy projektantki twierdzą, że bardzo przeżywa ona sytuację i nie rozumie, skąd takie oskarżenia.

Z kolei magazyn „People” podaje, że David i Victoria są „przerażeni” eskalacją konfliktu i obawiają się utraty kontaktu z najstarszym synem. Źródła bliskie rodzinie przekonują, że para zamierza podjąć działania mające na celu odzyskanie więzi z Brooklynem i jego żoną.

Zobacz także: Rzekoma kochanka Davida Beckhama nagle zabrała głos po wybuchu rodzinnej afery. To cios dla Victorii