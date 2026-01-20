W 2022 roku Nicola Peltz poślubiła Brooklyna Beckhama, syna Davida i Victorii Beckham. Ceremonia odbyła się w Palm Beach na Florydzie i przyciągnęła uwagę światowych mediów. Początkowo planowano, że aktorka wystąpi w sukni ślubnej zaprojektowanej przez teściową, Victorię Beckham, która od lat związana jest z branżą mody.

Nicola Peltz wielokrotnie podkreślała, że bardzo chciała założyć suknię stworzoną przez projektantkę. Jej marzenie miało się spełnić w najważniejszym dniu życia. Niestety nieoczekiwane wydarzenia pokrzyżowały te plany.

Victoria Beckham zmieniła zdanie tuż przed ślubem syna i Nicoli Peltz

Według informacji ujawnionych przez magazyn „People” oraz wypowiedzi Brooklyna Beckhama, Victoria Beckham w ostatniej chwili wycofała się z przygotowania sukni dla Nicoli. W styczniu Brooklyn Beckham opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym potwierdził, że jego relacje z rodzicami są fatalne. Przy okazji przypomniał, co zrobiła jego mama.

Moja mama w ostatniej chwili odwołała szycie sukni Nicoli, mimo że bardzo chciała ją założyć, co zmusiło ją do pilnego znalezienia nowej napisał.

To wyznanie potwierdziło, że odmowa nie była decyzją aktorki, lecz jej teściowej. Po tym, jak Victoria Beckham zrezygnowała z przygotowania sukni, Nicola Peltz stanęła przed wyzwaniem znalezienia nowej kreacji na ślub. W krótkim czasie zdecydowała się na suknię haute couture od Valentino, zaprojektowaną pod okiem stylistki Leslie Fremar. Efektowna kreacja wzbudziła podziw i szybko stała się tematem medialnych publikacji.

W rozmowie z magazynem „Variety” Nicola Peltz nie podsycała plotek. Zasugerowała, że pracownia Victorii Beckham nie mogła stworzyć sukni ślubnej. Przyznała natomiast, że marzyła o tej kreacji, ale musiała zmienić swoją wizję.

Miałam (przyp. red. - mieć suknię Victorii Beckham) i bardzo tego chciałam, ale po kilku miesiącach zdałam sobie sprawę, że jej atelier nie jest w stanie tego zrobić, więc musiałam wybrać inną sukienkę potwierdziła na łamach „Variety”.

Brooklyn Beckham opublikował oświadczenie uderzające w rodziców

Relacje w rodzinie Beckhamów od dawna są przedmiotem medialnych spekulacji. Wizerunek idealnej rodziny runął na dobre po tym, jak Brooklyn Beckham opublikował oświadczenie, w którym uderzył w rodziców. Celebryta po raz pierwszy publicznie i tak otwarcie potwierdził, że ich relacje są fatalne.

Brooklyn poinformował, że jego rodzice próbowali kontrolować narrację dotyczącą jego związku. Przyznał, że David i Victoria chcieli wręcz zniszczyć jego związek z Nicolą Peltz. Jego wpis na Instagramie jednoznacznie wskazywał, że w przeszłości decyzja matki miała wpływ na atmosferę przed ślubem. Wygląda na to, że dopiero początek konfliktu, który stał się medialny.

Zobacz także: Polski piłkarz oświadczył się znanej influencerce! Wieniawa natychmiast zareagowała