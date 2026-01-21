Victoria Beckham wywołała syna w mediach społecznościowych

Kilka dni temu Brooklyn Peltz-Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów, opublikował w mediach osobiste oświadczenie, w którym po raz pierwszy otwarcie uderzył w rodziców. W swoim emocjonalnym apelu podkreślił, że on i jego żona Nicola pragną żyć z dala od medialnego szumu, manipulacji i ocen. Zwrócił się do opinii publicznej z prośbą o „spokój, prywatność i szczęście” dla siebie i swojej rodziny.

Victoria Beckham przerywa ciszę po oświadczeniu syna

Po publikacji oświadczenia Brooklyna fani z niecierpliwością oczekiwali reakcji Victorii Beckham. Projektantka, która dotąd milczała, w końcu przerwała ciszę w swoich mediach społecznościowych. Jednak jej wpisy nie dotyczyły syna ani rodzinnego konfliktu, który trafił na nagłówki portali plotkarskich na całym świecie. Jej brak odpowiedzi na apel syna uznano za wymowny i zaskakujący.

Zamiast odnieść się do sprawy Brooklyna, Victoria Beckham zdecydowała się opublikować w swoich mediach społecznościowych inne treści. Najpierw złożyła publiczne życzenia urodzinowe swojej dawnej koleżance z zespołu Spice Girls - Emmie Bunton. Następnie opublikowała fragment teledysku zespołu Spice Girls pt. „Say You’ll Be There”.

Victoria Beckham nagle wspomniała o jednym z synów

Kolejnym wpisem była reakcja na osiągnięcie jej najmłodszego syna - Cruza Beckhama. Projektantka pochwaliła sukces Cruza, podkreślając, że jego zaplanowany na 27 marca koncert został wyprzedany. Skomentowała to jednym słowem: „Wow”.

Te publikacje spotkały się z mieszanymi reakcjami ze strony internautów, którzy oczekiwali, że Victoria Beckham odniesie się do dramatycznego oświadczenia Brooklyna. Zamiast tego, otrzymali festiwal wspomnień z czasów Spice Girls i rodzicielskiej dumy wobec młodszego syna. Natomiast warto przypomnieć, że David Beckham postanowił skomentować rodzinny konflikt w mediach.

Zobacz także: Była dziewczyna Brooklyna Beckhama przerwała milczenie. "Strasznie się przestraszyłam"