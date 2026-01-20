Brooklyn Peltz-Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów, opublikował na Instagramie wstrząsające oświadczenie, w którym zarzucił rodzicom manipulację jego życiem oraz brak szacunku wobec jego żony, Nicoli Peltz-Beckham. W emocjonalnych słowach opisał, że jego rodzina bardziej ceni wizerunek medialny niż autentyczne relacje rodzinne.

Brooklyn przyznał, że przez lata starał się nie poruszać rodzinnych tematów w mediach. Jednak, jak teraz twierdzi, dalsze działania rodziców zmusiły go do publicznego zabrania głosu. Jego zarzuty obejmują nie tylko ignorowanie żony przez rodzinę Beckhamów, ale także próby zniszczenia jego małżeństwa i nadawanie mediom informacji o konfliktach. Teraz David Beckham skomentował poczynania syna i wszystko się nagrało... Co powiedział?

Brooklyn Beckham wywołał medialną burzę swoim emocjonalnym oświadczeniem

Wspominając ślub z Nicolą Peltz-Beckham w 2022 roku, Brooklyn określił w mocnycjh słowach podsumował to wydarzenie. Według niego Victoria Beckham miała odmówić zaprojektowania sukni ślubnej dla synowej, co zmusiło Nicolę do nagłego poszukiwania innej kreacji, a tymczasem wyszło na jaw, że rok przed ślubem już tworzyła kreację u Valentino.

Jeszcze większe kontrowersje wzbudził opis sytuacji, w której Victoria Beckham miała przejąć pierwszy taniec. Gdy Brooklyn i Nicola planowali wspólny romantyczny moment, na scenie pojawiła się matka pana młodego i zatańczyła z synem w sposób, który Brooklyn określił jako "bardzo niestosowny". Stwierdził, że nigdy nie czuł się bardziej upokorzony, niż wtedy na oczach 500 gości weselnych.

David Beckham odpowiada: „Dzieci popełniają błędy”

Do całej sytuacji odniósł się David Beckham. W telewizyjnym wywiadzie dla CNBC nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów syna, jednak podkreślił znaczenie nauki na własnych błędach. Dodał również, że rolą rodziców jest pozwalanie dzieciom na podejmowanie własnych decyzji.

Dzieci popełniają błędy i muszą mieć na to przestrzeń, ponieważ w ten sposób się uczą. Staram się nauczyć tego moich dzieci. Musisz czasem im na to pozwolić - powiedział wprost piłkarz

Sądzicie, że Brooklyn na stałe odetnie się od rodziny?

David Beckham widziany po oświadczeniu Brooklyna Gian Ehrenzeller/Associated Press/East News

