W najnowszym wywiadzie dla brytyjskiego "Mirror" Tallia Storm, szkocka piosenkarka i była dziewczyna Brooklyna Beckhama, postanowiła przerwać milczenie i podzielić się wspomnieniami ze swojej relacji z najstarszym synem Victorii i Davida Beckhamów. Para spotykała się około 2014 roku, gdy oboje mieli 16 lat. Storm wspomina Brooklyna jako swoją pierwszą miłość i zaznacza, że ich relacja była niewinna i szczera.

Była dziewczyna Brooklyna Beckhama o nietypowej sytuacji

Tallia podkreśla, że to był okres jej debiutu muzycznego, kiedy występowała w Hanover Square w Londynie. Wtedy doszło do sytuacji, która mocno ją zaskoczyła. Według jej relacji, Victoria Beckham wysłała wcześniej ochronę, aby sprawdziła miejsce koncertu.

Victoria wysłała ekipę ochroniarską w ciągu dnia, żeby sprawdziła lokal.

Później, gdy pojawił się Brooklyn w towarzystwie siostry Tallii, wieczór przyciągnął również paparazzi. Piosenkarka wyznała, że obawiała się, iż jej ówczesny chłopak pomyśli, że to ona wezwała media.

Kiedy poszliśmy na koncert tego wieczoru, Brooklyn wszedł z moją siostrą, kiedy robiłam próbę dźwięku, a potem, kiedy wyszliśmy z jego ochroną, na zewnątrz było ze 20 paparazzi (...). To było moje pierwsze takie doświadczenie, to było szalone. Strasznie się przestraszyłam - nie chciałam, żeby Brooklyn pomyślał, że zadzwoniłam po paparazzi! - wyjawiła Tallia.

Innym wydarzeniem, które Tallia zapamiętała na długo, była gala Global Gift Gala organizowana przez Evę Longorię - przyjaciółkę Victorii Beckham. Piosenkarka była przekonana, że usiądzie tam obok Brooklyna, jednak wieczorem otrzymała od niego wiadomość, że jego matka zabroniła mu przyjść. Dla Tallii było to jasne potwierdzenie, że Victoria Beckham jej nie akceptowała. Z perspektywy czasu Tallia zauważa, że ta sytuacja wprowadziła niepotrzebny chaos do jej życia i sprawiła, że media przedstawiały ją jako osobę szukającą sławy. Zaznacza jednak, że nigdy nie zarobiła ani grosza na opowiadaniu o relacji z Brooklynem.

Publiczne wsparcie dla Brooklyna po rodzinnym konflikcie

Wywiad zbiegł się z publicznymi wypowiedziami Brooklyna Beckhama, który skrytykował rodzinę, zwłaszcza matkę. Tallia Storm wyraziła pełne poparcie dla byłego partnera, twierdząc, że ma odwagę stanąć w swojej obronie po latach życia w centrum zainteresowania mediów. Piosenkarka przyznała, że zawsze była "Team Brooklyn" i uważa go za osobę, która przeszła bardzo wiele. Dodała także, że choć nie utrzymują już kontaktu, od czasu do czasu spotykają się na wydarzeniach branżowych i zawsze rozmawiają ze sobą z sympatią.

Czy Victoria Beckham wpłynęła na związek syna z piosenkarką?

Piosenkarka nie ukrywa, że początkowo miała dobre relacje z rodziną Beckhamów. David Beckham odwoził Brooklyna do jej domu w Londynie, a ona sama kilka razy odwiedziła ich posiadłość w Holland Park. Pierwsze spotkanie z Victorią wspomina jako pozytywne, twierdząc, że była miła i energiczna.

Z biegiem czasu jednak odniosła wrażenie, że matka Brooklyna nie była przychylna ich relacji. Choć nigdy nie doszło do otwartego konfliktu, Tallia uważa, że działania Victorii - takie jak interwencje podczas koncertu czy zakaz pojawienia się Brooklyna na gali, świadczą o tym, że nie była akceptowana.

Może to problem Beckhamów. Nie dopuszczają żadnych normalnych wzlotów i upadków. Być może to ich idealne życie odbiło się na nich negatywnie - podsumowała piosenkarka.

Zobacz także: