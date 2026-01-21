Victoria Beckham w ogniu krytyki po słowach o rodzicielstwie

W październiku 2022 roku Victoria Beckham wystąpiła w programie Today, prowadzonym przez Hodę Kotb i Savannah Guthrie. Podczas rozmowy opowiadała o łączeniu kariery z rolą matki. Po głośnym oświadczeniu jej najstarszego syna przypominano jej słynny wywiad. Słowa projektantki źle się zestarzały?

Syn Victorii i Davida Beckhama uderzył w rodziców w głośnym oświadczeniu

19 stycznia 2026 roku Brooklyn Beckham opublikował w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, które wywołało prawdziwą burzę. 26-latek po raz pierwszy publicznie odniósł się do trwającego od trzech lat konfliktu z rodziną. W mocnych słowach zadeklarował: „Nie chcę się pogodzić z rodziną”.

Brooklyn oskarżył matkę o „przejęcie jego pierwszego tańca” w dniu ślubu i zarzucił rodzicom manipulowanie narracją medialną. Po raz pierwszy publicznie potwierdził, że jego relacje z rodziną są fatalne. Według słów Brooklyna rodzinny konflikt trwa od około trzech lat, czyli od czasu jego ślubu. W oświadczeniu napisał, że rodzice są odpowiedzialni za „niekończące się ataki” i że celowo wprowadzają media w błąd, by „zachować fasadę” idealnej rodziny.

Warto przypomnieć, że projektantka jak na razie nie skomentowała oświadczenia syna. Natomiast David Beckham odniósł się do zamieszania wokół swojej rodziny.

Tak Victoria Beckham mówiła o swojej rodzinie w wywiadzie

Nagranie z wypowiedzią Victorii Beckham z programu Today zyskało drugie życie w Internecie po publikacji oświadczenia Brooklyna. Użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli zestawiać jej słowa o bliskości i komunikacji z dziećmi z dramatycznym przekazem syna. Wielu komentatorów uznało wypowiedzi Victorii za fałszywe i nieadekwatne wobec zarzutów wysuwanych przez Brooklyna.

Dzieci rosną tak szybko, trzeba cieszyć się każdą chwilą. Jesteśmy bardzo zżytą rodziną, to wszystko kwestia komunikacji i bycia obecnym jako rodzic mówiła Victoria Beckham.

Uwielbiam pracować, kocham to, co robię w modzie i kosmetyce. Ale bycie matką to moje najważniejsze zadanie. Dzieci są niesamowite. Pracują ciężko, są dobre, słodkie i uprzejme - to właśnie jest celem każdego rodzica przekazała.

