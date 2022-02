Varius Manx zapowiada pozew przeciw siostrze Moniki Kuszyńskiej: "Zamierzamy bronić prawdy"

Monika Kuszyńska zdecydowała się zabrać głos w sprawie głośnego wpisu swojej siostry, Marty Kuszyńskiej, dotyczącego "toksycznego" zachowania muzyków z Varius Manx. Wokalistka w godzinnej rozmowie z siostrą opublikowanej w serwisie YouTube, w poruszających słowach opowiedziała o pracy w zespole z jej perspektywy i zachowaniu muzyków. Padły mocne słowa! Monika Kuszyńska gorzko o współpracy z zespołem Varius Manx! Monika Kuszyńska w materiale o wymownym tytule "Już się nie boję" opowiedziała o współpracy z muzykami zespołu Varius Manx. Wokalistka nie szczędzi mocnych słów w szczególności pod adresem lidera, Roberta Jansona. Piosenkarka nie ukrywa, że nie wiedziała o wpisie, który opublikowała jej siostra, Marta Kuszyńska, w którym nazywa muzyków zespołu "toksycznymi oprawcami" . Okazuje się, że sama nie zdecydowałaby się na takie wyznanie i konfrontację! - Ja bardzo boję się konfrontacji z przeszłością, z tymi ludźmi, z tą historią. Ja miałam nadzieję, że mam to za sobą, że to zamknięty temat. (...) Dotarło do mnie, że mam nerwicę lękową, od pół roku jestem w terapii i w tej terapii dopiero odkrywam rzeczy, które miałam zepchnięte do podświadomości. (...) Aż nie do wiary, jak bardzo ten okres współpracy z zespołem Varius Manx, potem ten wypadek, (...) był dla mnie trudnym czasem i jak bardzo mnie naznaczył. Monika Kuszyńska nie ukrywa, że zdawała sobie sprawę, że język muzyków był chwilami wulgarny - w rozmowie z siostrą wyjaśnia, dlaczego nie reagowała i mówi wprost, że wybierała "mniejsze zło": - Ich język był bardzo wulgarny, bardzo seksistowski, agresywny. Jak ja się w tym odnajdywałam? Dlaczego nie reagowałam tak, jak powinnam? Ja byłam młodą...