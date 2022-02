Anita Lipnicka wydała oświadczenie w sprawie zarzutów wobec Varius Manx!

Będzie reaktywacja słynnego zespołu Varius Manx? To właśnie w nim swoje kariery zaczynały takie wokalistki, jak Anita Lipnicka , Katarzyna Stankiewicz oraz Monika Kuszyńska . Właśnie pojawiła się informacja, że z okazji 30-lecia zespołu, Varius Manx wyruszy w trasę koncertową. Propozycję wokalu otrzymała Kasia Stankiewicz, która w wywiadzie dla portalu wideoportal.pl powiedziała, że zespołu nie trzeba reaktywować, ponieważ on ciągle funkcjonuje w umysłach ludzi. Zobacz też: Oto polska piosenka na Eurowizję! "In The Name of Love" Moniki Kuszyńskiej podbije Europę? [WIDEO] Minęło sporo czasu od chwili, kiedy byliśmy zmęczeni, że śpiewamy jedną piosenkę, przez wielu tygodni, wiele miesięcy, przez wiele lat. Jest moment na to, żeby podejść do tego od świeżej strony. Mówię o tym nie bez powodu teraz, bo współprzygotowuję 30-lecie istnienia zespołu. Dostałam propozycję zagrania z nimi kilu koncertów. Jesteśmy w trakcie rozmów, biorę pod uwagę taką możliwość - powiedziała Stankiewicz. Po Kasia Stankiewicz, rolę wokalistki w zespole przejęła Monika Kuszyńska, która obecnie przeżywa po raz kolejny swoje 5 minut sławy. Myślicie, że nie zaproponowano jej udziału w obchodach jubileuszu? Zobacz na Polki.pl: Wielki sukces Moniki Kuszyńskiej na Eurowizji