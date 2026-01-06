Uwielbiany polski muzyk rozstał się z żoną. Niedawno powitali na świecie trzecie dziecko
Adam Stachowiak z „The Voice of Poland” rok temu wziął ślub kościelny. Niestety, teraz okazuje się, że popularny muzyk rozstał się z żoną. Do sieci trafiło oświadczenie byłej pary: "Nasze drogi się rozchodzą". Sprawdź, co jeszcze napisali.
Adam Stachowiak i jego żona Anna wydali wspólne oświadczenie, w którym informują o zakończeniu swojego związku. Muzyk, który zdobył popularność dzięki udziałowi w "The Voice of Poland" rozstał się z matką swoich dzieci. Dlaczego podjęli taką decyzję? Była para napisała wprost.
Adam Stachowiak po latach rozstał się z żoną
Nieco ponad roku temu media informowały o cichym ślubie popularnego wokalisty. Okazało się wówczas, że Adam Stachowiak z siódmej edycji "The Voice of Poland" i jego żona po ośmiu latach od ślubu cywilnego powiedzieli sobie sakramentalne "tak". W dzień, w którym doszło do ślubu kościelnego Adam Stachowiak przyjął również sakramenty: chrztu, komunii i bierzmowania. Do sieci trafiło wówczas mnóstwo zdjęć zakochanej pary z ich romantycznego ślubu.
Niestety, teraz okazuje się, że związek Adam Stachowiaka i jego żony to już przeszłość. Na profilu muzyka na Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym razem informują o rozstaniu.
Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane. To, czym dzieliliśmy się przez lata - nasza twórczość, słowa i wybory - były szczere i prawdziwe w tamtym czasie
Adam Stachowiak i jego żona przekazali, że rozstają się w przyjaźni.
Pozostajemy w przyjacielskich relacjach i z wzajemnym szacunkiem. Zgodnie postanowiliśmy, że ostatnią książkę, która zamyka serię i, która jest już w przedsprzedaży, wydamy zgodnie z planem - po jej premierze zamykamy sklep i wyprzedajemy magazyn. Ta historia wciąż ma wartość , jednak odsłanianie życia prywatnego nie wyszło nam na dobre. Nie chcemy wciągać w tę sytuację naszych dzieci, dlatego prosimy o uszanowanie ich dobra oraz naszej prywatności.
W rozmowie z nami Adam Stachowiak potwierdził informację o rozstaniu z żoną.
Pod oświadczeniem pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani nie mogą uwierzyć, że para podjęła decyzję o rozstaniu.
Współczuję z całego serca,nie będzie teraz łatwo. Trzymam kciuki za całą Waszą rodzinę
Wysyłam dużo dobrej energii na ten trudny czas
Adam Stachowiak niedawno został ojcem po raz trzeci
Wiadomość o rozstaniu Adama i Anny Stachowiaków z pewnością dla wszystkich jest ogromnym szokiem. Fani zaledwie kilka miesięcy temu cieszyli się z razem z nimi z powodu narodzin trzeciego dziecka pary. W październiku 2025 roku okazało się bowiem, że uwielbiany polski muzyk znów został ojcem, a radosną informację ogłosił wówczas za pomocą piosenki.
27 grudnia 2024 roku Adam i Anna Stachowiakowie stanęli na ślubnym kobiercu i zawarli związek małżeński przed Bogiem.
Niestety, dziś dowiedzieliśmy się, że Adam i Anna Stachowiakowie podjęli decyzję o rozstaniu.
