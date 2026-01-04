Wiosną 2025 roku Daria Ładocha ogłosiła zakończenie blisko 25-letniego związku z Bartkiem Kulitą. Prezenterka TVN i była prowadząca program "Azja Express" przez niemal ćwierć wieku tworzyła relację z partnerem, z którym doczekała się dwóch córek. Informacja o rozstaniu została po raz pierwszy upubliczniona w kwietniu 2025 roku. Para, mimo długoletniej relacji, rzadko pojawiała się razem publicznie i nie dzieliła się szczegółami życia prywatnego. Jednak decyzja o rozstaniu była momentem przełomowym, który skłonił Ładochę do podzielenia się swoją historią. Jak przyznała, zakończenie związku nie było wynikiem jednej sytuacji, lecz efektem pogłębiającego się kryzysu.

Daria Ładocha gorzko o rozstaniu z partnerem

Daria Ładocha, znana dziennikarka, osobowość telewizyjna i blogerka kulinarna, znana z promowania zdrowego stylu życia przez niemal ćwierć wieku związana była z Bartkiem Kulitą, z którym doczekała się dwóch córek: Matyldy i Laury. Para, choć nie dzieliła się w przestrzeni publicznej swoją prywatnością, w kwietniu 2025 roku zaskoczyła wszystkich wyznaniem.

W kwietniu 2025 roku Daria Ładocha potwierdziła rozstanie z partnerem po 24 latach związku. Teraz, gdy od tych wydarzeń minął niemal rok, w najnowszej rozmowie z Vivą, gwiazda TVN opisała emocjonalne i fizyczne skutki, jakie wywołało w niej rozstanie z Bartkiem Kulitą. "Rozstanie było gigantyczną traumą" - przyznała szczerze. Jak dodała, przez długie miesiące płakała, leżąc w pozycji embrionalnej, nie mogąc poradzić sobie z bólem.

Pozycja embrionalna, leżenie na ziemi, płacz przez miesiące. Mnie się rysy twarzy zmieniały przez płacz. Ja nie byłam w stanie sobie poradzić z bólem - wyznała Daria Ładocha.

Najtrudniejszym momentem była dla niej wyprowadzka byłego partnera. Samotność i nagła zmiana codziennej rzeczywistości były dla niej niezwykle bolesne.

Nie byłam w stanie poradzić sobie z tym, że tej osoby, którą znam przez całe dorosłe życie, nie ma nawet obok w mieszkaniu. A kiedy zniknęły jego rzeczy z domu, nie byłam w stanie wytrzymać w ogóle na poziomie skóry, która mnie swędziała.

Daria Ładocha o budowaniu życia na nowo po rozstaniu

Daria Ładocha nie ukrywa, że rozstanie z partnerem, z którym spędziła większość dorosłego życia, było jednym z najtrudniejszych doświadczeń w jej życiu. Jednak mimo bólu, celebrytka nie traci wiary w lepsze jutro. Choć każdy dzień przynosi nowe wyzwania, stara się budować swoje życie od nowa.

Nauczyłam się z moimi córkami żyć na nowo. Uczymy się siebie, bo jestem dużo więcej w domu. Poznaję je też po takim czasie, kiedy te kawałki życia wspólnego były poszarpane, bo gdzieś nie było mnie, teraz jestem więcej. Gotujemy razem, ale również uczymy się własnej przestrzeni. Mają 12 i 17 lat. - mówiła.

Były partner Darii Ładochy ma już nową ukochaną

Po rozstaniu z Darią Ładochą, Bartek Kulita rozpoczął nowy związek z kobietą wychowującą dziecko. Jak podkreśliła Ładocha, życzy mu jak najlepiej. Mimo to, była partnerka przyznała, że niełatwo jest pogodzić się z końcem tak długiej relacji. Każdy dzień przynosi jej zarówno trudności, jak i pozytywne momenty, a próba odnalezienia się w nowej sytuacji jest dla niej wyzwaniem.

Bartek ma nowy związek z inną kobietą i jej dzieckiem. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Myślę, że 25 lat nie odbuduje się w nowej rzeczywistości w parę miesięcy i każdy dzień przynosi mi coś trudnego, każdy dzień przynosi coś dobrego. Nie byłabym fair, gdybym powiedziała, że wszystko było łatwe -nie było. Bywa i będzie - dodała.

Daria Ładocha pozostaje obecnie singielką i skupia się na własnym rozwoju oraz relacjach rodzinnych. Nowy etap życia wymagał od niej ogromnego wysiłku emocjonalnego.

