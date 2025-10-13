Adam Stachowiak zyskał rozpoznawalność w 7. edycji programu „The Voice of Poland”. Wówczas jako 19-latek wystąpił podczas przesłuchań w ciemno z autorską piosenką „Mamo”, którą zadedykował swojej zmarłej matce. Jego emocjonalne wykonanie poruszyło jurorów oraz publiczność w studiu.

Reklama

Pomimo tego, że Adam nie dotarł do finału i odpadł na etapie bitew, jego występ na długo zapadł w pamięci widzów. Od tego czasu jego nazwisko co jakiś czas powraca do medialnego obiegu – nie tylko w kontekście muzyki, ale także życia prywatnego.

Adam Stachowiak z 7. edycji „The Voice of Poland” został ojcem po raz trzeci

W październiku 2025 roku Adam Stachowiak poinformował, że po raz trzeci został ojcem. 28-letni wokalista i jego żona przywitali na świecie syna, któremu nadali imię Albert. Na Instagramie artysty pojawiło się zdjęcie z porodówki, na którym pozuje z żoną i nowo narodzonym dzieckiem.

Narodziny syna są kolejnym ważnym momentem w życiu prywatnym muzyka, który nie ukrywa, że rodzina odgrywa ogromną rolę w jego codzienności.

Adam Stachowiak ogłosił radosną nowinę za pomocą piosenki

Adam Stachowiak zaskoczył fanów oryginalnym sposobem, w jaki poinformował o narodzinach Alberta. Zamiast tradycyjnego posta w mediach społecznościowych, artysta ogłosił radosną nowinę za pośrednictwem… nowej piosenki.

W utworze opowiada o swoich emocjach i przeżyciach związanych z tym wyjątkowym momentem. Dla wielu fanów to nie tylko muzyczna premiera, ale też osobisty i szczery przekaz, który pokazuje, jak bliskie sercu Adama są tematy związane z rodziną i ojcostwem.

Jak dobrze być TATĄ. Cieszę się, że i w Was nasza miłość porusza coś dobrego! Albercik pojawił się w nowym teledysku do utworu ,,Kimś Więcej'', który napisałem w oczekiwaniu na Jego przyjście. Klip dostępny na YouTube czytamy na Instagramie Stachowiaka.

Adam Stachowiak przewartościował swoje życie

Adam Stachowiak jest osobą głęboko religijną, choć – jak sam podkreślał – pochodzi z niewierzącej rodziny. W grudniu ubiegłego roku wiele mówiło się o tym, że jako dorosły człowiek zdecydował się przyjąć trzy sakramenty: chrzest, komunię i bierzmowanie podczas jednej ceremonii.

W życiu prywatnym Adam Stachowiak jest mężem i ojcem. W 2019 roku na świecie pojawiła się jego pierwsza córka Agata. Dwa lata później wokalista został ojcem po raz drugi – powitał wtedy córkę Alicję. Teraz rodzina Stachowiaków znów się powiększyła.

Warto przypomnieć, że niedawno internauci dowiedzieli się o kolejnej radosnej nowinie w show-biznesie. W październiku okazało się, że Maja Staśko jest w ciąży.

Reklama

Zobacz także: Aktorka z "Na Wspólnej" jest w ciąży. Posypały się gratulacje