Uwielbiana dziennikarka po 15 latach odchodzi z pracy: "Wylałam morze łez"
Ola Kot żegna się z Eska TV po 15 latach współpracy! Popularna prezenterka opublikowała poruszający wpis i wyznała, że to była najtrudniejsza decyzja w jej życiu. Jak wyglądają jej dalsze plany zawodowe? Sprawdźcie, co ujawniła.
Ola Kot to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Eska TV, z którą była związana przez blisko 15 lat. Zadebiutowała na antenie w w programie "Hot or not 2". Od tego czasu prowadziła wiele popularnych programów, m.in. "Eska on the Beach", "Miejska lista" czy "Co się słucha". Widzowie pokochali jej energię i naturalność. W 2019 roku Ola Kot wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", co przyniosło jej jeszcze większą rozpoznawalność.
Ola Kot żegna się z Eska TV
6 stycznia 2026 roku Ola Kot ogłosiła zakończenie współpracy z Eska TV za pośrednictwem Instagrama. W emocjonalnym poście poinformowała swoich fanów, że po blisko 15 latach znika z anteny.
To była najtrudniejsza decyzja z jaką przyszło mi się zmierzyć! Wylałam morze łez. Nie jest łatwo opuścić miejsce w którym pracowało sie prawie 15lat!Montując tą rolkę spłakałam sie na maxa!Koniec pewnej ery!
Do wpisu Kot dołączyła nagranie będące wizualnym podsumowaniem jej dotychczasowej kariery w Eska TV. Materiał zawierał archiwalne nagrania z programów i wywiadów, które prowadziła.
Co dalej z karierą Oli Kot?
Choć Ola Kot żegna się z Eska TV, pozostaje aktywna zawodowo. Prezenterka potwierdziła, że nadal będzie obecna na antenie Radia Eska, z którym związana jest od wielu lat.
Ale pomarańczowa krew będzie nadal płynąć w moich żyłach bo w @radio_eska zostaje
Reakcje fanów na odejście Oli Kot z Eska TV
Fani szybko zareagowali na emocjonalny wpis Oli Kot. W komentarzach na Instagramie pojawiło się wiele słów wsparcia, podziękowań i wyrazów uznania dla jej pracy w Eska TV. Internauci podkreślali, że będą za nią tęsknić na ekranie i życzyli powodzenia w dalszej karierze.
Jesteś, byłaś i będziesz definicją tej stacji! (bez względu czy tam pracujesz czy nie)
Eska TV bez Oli Kot to już nie będzie to samo
Wpis Oli Kot skomentowała również Agnieszka Kołodziejska, która z kolei po 17 latach pożegnała się z Radiem Zet.
Zmiany ;) coś o tym wiem! Powodzenia sąsiadko
