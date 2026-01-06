Ola Kot to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Eska TV, z którą była związana przez blisko 15 lat. Zadebiutowała na antenie w w programie "Hot or not 2". Od tego czasu prowadziła wiele popularnych programów, m.in. "Eska on the Beach", "Miejska lista" czy "Co się słucha". Widzowie pokochali jej energię i naturalność. W 2019 roku Ola Kot wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", co przyniosło jej jeszcze większą rozpoznawalność.

Ola Kot żegna się z Eska TV

6 stycznia 2026 roku Ola Kot ogłosiła zakończenie współpracy z Eska TV za pośrednictwem Instagrama. W emocjonalnym poście poinformowała swoich fanów, że po blisko 15 latach znika z anteny.

To była najtrudniejsza decyzja z jaką przyszło mi się zmierzyć! Wylałam morze łez. Nie jest łatwo opuścić miejsce w którym pracowało sie prawie 15lat!Montując tą rolkę spłakałam sie na maxa!Koniec pewnej ery! wyznała Ola.

Do wpisu Kot dołączyła nagranie będące wizualnym podsumowaniem jej dotychczasowej kariery w Eska TV. Materiał zawierał archiwalne nagrania z programów i wywiadów, które prowadziła.

Co dalej z karierą Oli Kot?

Choć Ola Kot żegna się z Eska TV, pozostaje aktywna zawodowo. Prezenterka potwierdziła, że nadal będzie obecna na antenie Radia Eska, z którym związana jest od wielu lat.

Ale pomarańczowa krew będzie nadal płynąć w moich żyłach bo w @radio_eska zostaje poinformowała gwiazda.

Reakcje fanów na odejście Oli Kot z Eska TV

Fani szybko zareagowali na emocjonalny wpis Oli Kot. W komentarzach na Instagramie pojawiło się wiele słów wsparcia, podziękowań i wyrazów uznania dla jej pracy w Eska TV. Internauci podkreślali, że będą za nią tęsknić na ekranie i życzyli powodzenia w dalszej karierze.

Jesteś, byłaś i będziesz definicją tej stacji! (bez względu czy tam pracujesz czy nie)

Eska TV bez Oli Kot to już nie będzie to samo komentują fani.

Wpis Oli Kot skomentowała również Agnieszka Kołodziejska, która z kolei po 17 latach pożegnała się z Radiem Zet.

Zmiany ;) coś o tym wiem! Powodzenia sąsiadko Agnieszka Kołodziejska napisała pod wpisem Oli Kot.

Zobacz także: