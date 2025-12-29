Nina Terentiew odchodzi z Polsatu. Nowa rola w imperium Solorza

Nina Terentiew, nazywana często „cesarzową telewizji”, kończy swoją wieloletnią pracę w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. Informację o tej zmianie podał Business Insider Polska. 79-letnia ikona polskiej telewizji, która przez dekady kształtowała krajobraz medialny, nie żegna się jednak całkowicie z imperium medialnym Zygmunta Solorza. Terentiew nie będzie już członkinią rady nadzorczej, ale pozostanie związana z Grupą Polsat Plus w nowej roli.

Nina Terentiew odchodzi z Polsatu. Ma nową funkcję w Grupie Polsat Plus

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy Business Insider Polska, Nina Terentiew obejmie stanowisko doradcze w strukturach Grupy Polsat Plus. Po zakończeniu swojej aktywności w radzie nadzorczej, jej doświadczenie i wiedza mają nadal wspierać rozwój medialnego imperium Solorza, choć w mniej eksponowanej formie. Terentiew, która od 2006 roku współtworzyła sukces Telewizji Polsat, pozostaje więc częścią tego świata, tyle że z nowym zakresem obowiązków.

Kolejne odejścia z zarządu Polsatu

Odejście Niny Terentiew to niejedyna zmiana w kierownictwie Telewizji Polsat. Jak wynika z informacji Business Insider Polska, z zarządem spółki rozstaje się również Wiesław Walendziak. Ten wieloletni współpracownik Zygmunta Solorza był dotąd odpowiedzialny za pion informacji i publicystyki. Jego decyzja o odejściu sygnalizuje większe przetasowania w strukturach firmy.

Po odejściu Walendziaka nadzór nad pionem informacji i publicystyki przejmuje bezpośrednio prezes Telewizji Polsat - Piotr Żak. To oznacza koncentrację kluczowych kompetencji w rękach nowego pokolenia zarządzającego imperium Solorza. Zmiana ta może wpłynąć na kierunek, w jakim podąży strategia informacyjna i publicystyczna Polsatu w nadchodzących latach.

Kim była Nina Terentiew dla Telewizji Polsat?

Nina Terentiew rozpoczęła swoją karierę w Telewizji Polskiej w 1971 roku, gdzie przez ponad 30 lat współtworzyła i nadzorowała liczne programy rozrywkowe. W 2006 roku dołączyła do Polsatu jako doradczyni programowa, a już rok później objęła stanowisko dyrektorskie. Przez kolejne lata miała decydujący wpływ na ramówkę stacji i kreowała jej wizerunek jako silnego gracza na rynku rozrywki. Od połowy 2011 roku do lutego 2023 roku zasiadała w zarządzie Telewizji Polsat, a następnie w radzie nadzorczej. Jej odejście z tej funkcji symbolizuje koniec epoki, w której Telewizja Polsat opierała się na doświadczeniu jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów.

