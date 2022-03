Uśmiechnięta Kasia Cichopek wróciła do pracy! Gwiazda pokazała nowe nagranie

Zakończenie związku przez Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela zaskoczyło chyba wszystkich! Fani zastanawiali się, czy byli partnerzy po publikacji oświadczenia dotyczącego ich rozstania zdecydują się na dłuższą przerwę od mediów społecznościowych. Jednak zarówno aktorka jak i tancerz bardzo szybko wrócili na Instagram. Katarzyna Cichopek pochwaliła się również, że już intensywnie pracuje - zarówno na planie serialu, jak i w "Pytaniu na śniadanie". Na nowym nagraniu, gwiazda tryska optymizmem i energią! Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek pochwaliła się nowym nagraniem! Uśmiech nie znika z jej twarzy

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po 17 latach związku - to zdecydowania jedna z najbardziej zaskakujących wiadomości z polskiego show biznesu w ostatnich dniach! Choć w dalszym ciągu nie są znane oficjalne przyczyny rozstania tancerza i aktorki, a także nie jest znany dokładny czas podjęcia przez nich decyzji o zakończeniu małżeństwa, to jednak patrząc na nowe InstaStories byłych partnerów widać, że już zdążyli przepracować to smutne wydarzenie. Co więcej, Katarzyna Cichopek już wróciła do pracy, a na nowych relacjach na InstaStories, zaraża swoich fanów optymizmem.

Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się właśnie swoim dyżurem w "Pytaniu na śniadanie" - uśmiech nie znika z jej twarzy!

- Dzień dobry kochani. Jak się dzisiaj macie? Zapraszam Was gorąco na "Pytanie na śniadanie", my jesteśmy w trakcie przerwy reklamowej, ale już za moment wracamy do Was z bardzo ciekawymi tematami. Mam nadzieję, że będziecie z nami - powiedziała gwiazda.

Instagram/Katarzyna Cichopek

Wcześniej Katarzyna Cichopek podziękowała fanom za wsparcie, a także pokazała nagrania z planu "M jak miłość". Aktorka pozowała do zdjęć z Marcinem Mroczkiem, a także korzystała z pięknej pogody. Wygląda więc na to, że mimo smutnych wydarzeń w życiu prywatnym, praca daje gwieździe mnóstwo pozytywnej energii.

Instagram/katarzyna cichopek

Katarzyna Cichopek ma prawdziwą armię wiernych fanów, którzy mocną ją wspierają - gwiazda na Instagramie zgromadziła już ponad 500 tys. obserwatorów! Wielu z nich mimo wszystko próbuje dociekać, co stało się w jej małżeństwie, że po tylu latach aktorka i tancerz podjęli decyzję o rozstaniu. Katarzyna Cichopek w swoim oświadczeniu dotyczącym rozstania podkreśliła jednak, że nie będzie więcej komentować tej kwestii. Najważniejsze jednak, że gwiazda wygląda na naprawdę szczęśliwą i oby tak było już zawsze!