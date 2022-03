Marcin Hakiel pokazał, jak spędza czas po rozstaniu z Katarzyną Cichopek

Nadal trudno uwierzyć w to, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po kilkunastu latach. Przez większość czasu para uchodziła za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. Pierwsze plotki o kryzysie w ich małżeństwie pojawiły się kilka lat temu, jednak wszystko wskazywało na to, że para dawno go pokonała. W rozmowie z dziennikarzami podkreślali, że nadal łączy ich przyjaźń i "grają do jednej bramki". Jednak ich związek to już historia, a teraz każde z nich będzie układało życie na nowo. Marcin Hakiel pokazał właśnie, jak spędza czas po rozstaniu. W ten sposób chciał uciec od burzy w mediach?

Marcin Hakiel pokazał, co robi po rozstaniu z Kasią Cichopek

W marcu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel potwierdzili rozstanie. Para opublikowała oświadczenia, w których ujawniła, że to koniec ich małżeństwa. Do tego czasu niewiele na to wskazywało. Małżonkowie zaledwie miesiąc temu wybrali się na urlop, podczas którego wydawało się, że dobrze się bawią. Internauci ostro zaatakowali Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela, ponieważ poczuli się oszukani, że w mediach społecznościowych pokazywali się jako zgodne małżeństwo, a tak naprawdę to był już koniec ich związku.

Akpa AKPA / Piętka Mieszko

Zobacz także: Marcin Hakiel opublikował pierwsze zdjęcie po ogłoszeniu rozstania z Kasią Cichopek. Nie jest na nim sam!

Z pewnością ten weekend nie jest łatwy dla aktorki i tancerza, którzy właśnie poinformowali o rozwodzie. Najwyraźniej Marcin Hakiel postanowił odpocząć od mediów i znalazł sposób na to, by spokojnie spędzić niedzielę. Po rozstaniu z żoną tancerz wybrał się na przejażdżkę konno. Podczas wyprawy po lesie towarzyszyło mu dziecko. Jak widać, Marcin Hakiel nie planuje jednak odpoczynku od Instagrama.

Instagram @marcinhakiel

Choć Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie podali powodów rozstania, to w sieci pojawia się coraz więcej doniesień. Podobno para - wbrew temu, co deklarowała w wywiadach - przestała się wspierać. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Pomponik.pl, Marcin Hakiel miał również źle znosić kolejne sukcesy zawodowe żony.

Instagram @marcinhakiel

Zobacz także: Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Ostatni wspólny wywiad pary

Całą prawdę poznamy jednak dopiero po tym, jak Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel postanowią powiedzieć coś więcej o rozpadzie swojego małżeństwa. Natomiast na to jest teraz zdecydowanie zbyt wcześnie.