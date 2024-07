Agata Duda w białym komplecie z motywem kolorowych kwiatów na spódnicy spotkała się z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, które świętują 150-lecie istnienia organizacji. Do spotkania doszło w Pałacu Prezydenckim, jednak sam prezydent, Andrzej Duda był na nim nieobecny. Pierwsza Dama wybrała na tę okazję stylizację przypominającą stroje ludowe i musimy przyznać, że wyglądała świetnie.

Kobiety na polskiej wsi organizują się i działają od 150 lat. Ale ich rola w rozwoju naszego kraju jest nie do przecenienia. Otóż nasza historia tak się złożyła, że podczas gdy mężczyźni ginęli na wojnach, w powstaniach, to właśnie na kobietach spoczywał obowiązek utrzymania domu, wychowywania dzieci, ale także obowiązek przekazywania wiedzy o tym, co to jest Polska. Rzadko czyta się o tych kobietach w książkach do historii i wystawia się im pomniki. A są to ciche, bezimienne bohaterki nie mniej ważne od ich mężów, ojców, braci, którzy ginęli za ojczyznę - mówiła na spotkaniu Agata Duda.