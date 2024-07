Dziś Lara Gessler obchodzi swoje urodziny - skończyła 27 lat. Córka Magdy Gessler niedługo uczci to wydaniem swojej pierwszej książki "Słodkiego zielnika Lary"! A jak zaczął się ten dzień dla Lary? Od wspólnego śniadanie z mamą, która specjalnie dla niej je przygotowała. Jak wyglądało urodzinowe śniadanie Lary? Na bogato!

Zobacz także: Przepisy na potrawy z żurawiną: tartę z serami i ciasteczka z orzechami włoskimi

Zobacz także

Jeden z internautów zapytał czy to śniadanie dla jednej osoby, bo wygląda jak na kilka :).

No to coś dla mnie :). A tak na marginesie- to porcja.... ilu osobowa? - czytamy na Facebooku.