Najstarsza matka w Polsce, czyli Barbara Sienkiewicz, wciąż jest na językach. 60-letnia aktorka urodziła w tym roku bliźnięta. O jej historii rozpisały się wszystkie media. W końcu to rzadkość, aby ktokolwiek decydował się na dzieci w tym wieku. Aktorka ma kłopoty finansowe.

Z pomocą ruszyli ludzie i przede wszystkim Związek Artystów Scen Polskich z Olgierdem Łukaszewiczem na czele. Z okazji jej 60. urodzin, które świętowała wczoraj, przyjaciele założyli jej specjalne konto, gdzie można wpłacać pieniądze dla bliźniąt aktorki. Co na to Sienkiewicz?

Bardzo dziękuję Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich i panu prezesowi Łukaszewiczowi za pomysł. Jestem trochę tym zażenowana. Nie spodziewałam się, tym bardziej, że mówiłam ostatnio, że proszę, by wszelka pomoc kierowana była do Caritasu, Czerwonego Krzyża i domu dziecka przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Ale ponieważ pan prezes podjął taką decyzję, a myślę, że to człowiek mądry życiowo, to chyba wie lepiej. Zatem pozostaje mi jedynie podziękować - mówi w rozmowie z „Faktem".