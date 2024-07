5 z 8

Barbara Sienkiewicz - O dwóch takich, co ukradli księżyc

4.

Okazuje się, że coś łączy ją z Jarosławem Kaczyńskim. Podobnie jak on grała jedną z głównych ról w adaptacji dzieła Kornela Makuszyńskiego "O dwóch takich co ukradli księżyc". On w popularnym niegdyś filmie, ona zaś we własnym teatrze.