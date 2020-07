Urocze zdjęcia Henia Majdana podbijają Instagram. Małgorzata Rozenek żartuje z syna: "Drogi w produkcji"! 

Odkąd Henio Majdan pojawił się na świecie, jego rodzice nie mogą przestać się nim zachwycać. Małgorzata Rozenek z radością publikuje kolejne zdjecia malucha w sieci. Jak sama zdążyła zauważyć od niespełna miesiąca na jej Instagramie "dzień bez Henia to dzień stracony". Szczęśliwa mama pokazała kolejne urocze zdjęcia malucha i pozwoliła sobie z niego zażartować. Co napisała?

Małgorzata Rozenek żartuje z Henia

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna w sieci. Na jej Instagramie bardzo często pojawiają się zdjęcia z małym Heniem. Udało jej się nawet powrócić do pracy. Ma to szczęście, że na planie "Projektu Lady" może jej towarzyszyć rodzina. Internauci podziwiają fakt, że tak szybko zdecydowała się wrócić do pracy. Ich uwagę zwraca również bardzo szybki powrót Małgorzaty do formy po ciąży. Świeżo upieczona mama postanowiła rozwiać wątpliwości fanów i pokazała zdjęcie swojej realnej sylwetki. Przyznała, że wciąż pozostało jej 12 nadprogramowych kilogramów nad którymi będzie dopiero pracowała.

Fani Małgorzaty Rozenek docenili fakt, że chce być z nimi szczera. Szczęśliwa mama charakteryzuje się dystansem do samej siebie. Właśnie podzieliła się kolejnymi uroczymi zdjęciami Henia i sama podkreśliła, że publikuje podobne niemalże codziennie. Pozwoliła sobie zażartować z malucha:

A kuku 😁 sprawca całego zamieszania: Henryk Waleczny #dzidziuśmajdana 😂😂😂 on dobrze wie, że dzień bez Henia - dniem straconym 😁 nie mogę przestać się nim zachwycać. W końcu to wersja limitowana😂 droga w produkcji😉😂 i wyciągnięta spod lady 😁 ma się te znajomości💪 😂😂😂 (dla internautów bez poczucia humoru: to żart)🤦‍♀️😂😂😂 cudownej niedzieli Kochani😘

Zdjęć Henia nigdy zbyt mało! Sami spójrzcie, jaki jest słodki!

Małgorzata Rozenek zachwyca się małym Henrykiem. Pozwoliła sobie na delikatny żart na jego temat.

Henio Majdan za kilka dni skończy miesiąc. Fani uważają, że odziedziczył urodę po swoim tacie, Radku Majdanie.