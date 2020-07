Małgorzata Rozenek przyznała, że w ciąży przytyła 20 kg. Zdjęcia mamy po porodzie jednak nie ukazywały niedoskonałej figury, z jaką w tym okresie zmaga się wiele kobiet. Małgorzata Rozenek pokazała właśnie zdjęcie sylwetki nie ukrywając żadnych niedoskonałości. Przyznała, że fotki jakie zazwyczaj pojawiają się na jej Instagramie nieco przekłamują rzeczywistość, ponieważ stara się zawsze wybierać te najkorzystniejsze oraz doskonale wie jak pozować, aby zakryć swoje kompleksy. Przy okazji zdradziła również, ile udało jej się schudnąć przez ostatnie kilka tygodni.

Małgorzata Rozenek o swojej figurze po ciąży

Instagram kontra rzeczywistość - to zmora, z którą musi się mierzyć każdy z nas. Wiadomo, że zdjęcia, które publikujemy w sieci są przez nas często selekcjonowane i wybieramy takie, na których wyglądamy najlepiej. Do tego przyznała się również Małgorzata Rozenek w odpowiedzi na komplementy odnośnie jej figury po ciąży oraz drogi do osiągnięcia takiego efektu w zaledwie 3 tygodnie. Świeżo upieczona mama przyznała, że nie osiągnęła jeszcze idealnej figury po urodzeniu Henryka, a na dowód pokazała zdjęcia, które ukazują jej naturalną figurę:

Dziewczyny, wiele z Was pisze do mnie co zrobiłam, że tak szybko wróciłam do formy🤔😁Każdej z Was odpisuje, że do formy to mi jeszcze bardzo daleko. Zdjęcia, które oglądacie na Insta to często jedno zdjęcie wybrane z bardzo wielu zrobionych. Po tylu latach po prostu wiem jak się ustawić żeby wyglądać lepiej, szczuplej, korzystniej, ale nie chcę, tworzyć jakiejś nieistniejącej rzeczywistości i dlatego pokazuje Wam jak teraz wyglądam 😁

Małgorzata Rozenek przyznała, że podczas ciąży przytyła 20 kg, do tej pory udało jej się zrzucić aż 8 kg. Perfekcyjna planuje zrzucić wszystkie nadprogramowe kilogramy, które pojawiły się w trakcie ciąży. Zamierza ćwiczyć, kiedy będzie już to możliwe:

Wciąż zostało mi 12 nadprogramowych kilogramów🤨 (to zdjęcie, tez jest najlepszym z kilkudziesięciu jakie mi Tadzio zrobił 😂) 12 kg które będę chciała w miarę szybko, ale najważniejsze zdrowo zrzucić 🤸‍♀️🏋️‍♀️🧘‍♀️ Do końca połogu (wtedy można zacząć ćwiczyć po cc) zostało mi 3 tyg. Zaczynam już powoli myśleć jak się za cały proces zabrać. Chce to zrobić z głową i bez krzywdy dla siebie i pokarmu. Chciałabym Henia jeszcze dłuższy czas pokarmić. Wiem ze nie będzie łatwo, ani ze nie ma drogi na skróty, ale niemożliwe nie istnieje, wiec wierzę, że się uda 💪😁

Dodała również, że nie przeszkadza jej aktualna, nieco pełniejsza figura.

A tymczasem jestem grubaską 🤷‍♀️😁ale najważniejsze że jestem bardzo szczęśliwą grubaską. Bo na prawdę są na świecie ważniejsze rzeczy niż rozmiar, który nosimy 💁‍♀️😁 wiec jak znowu pomyślicie, że szybko wróciłam do formy, wróćcie do tego zdjęcia 😂 Tymczasem Henryk zażyczył sobie cycatego (mleka) 😂😂😂 więc opuszczę Was po angielsku 😘 dla nie wtajemniczonych: jeżeli jest mleko łaciate, to jest też cycate 😂😂😂 życzę Wam jeszcze na koniec dużo ciekawszej soboty niż moja, chociaż każda prawdopodobnie będzie, bo poprzeczka nie jest zawieszona bardzo wysoko 😂

Zgadzacie się z takim podejściem?

Małgorzata Rozenek przyznała, że nie osiągnęła jeszcze doskonałej figury, o którą pytają ją fanki oglądające jej zdjecia na Instagramie. Pokazała zdjęcie, na którym widać niedoskonałości. Przyznała jednak, że w pełni akceptuje swoją aktualną figurę i powoli będzie wracała do sylwetki sprzed ciąży.

