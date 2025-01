Fani Sylwii Peretti od niemal półtora roku żyją tragedią, której boleśnie doświadczyła gwiazda "Królowych życia" i w której, wraz z kolegami, zginął jej ukochany syn. Samochód Renault Megane, którym poruszali się mężczyźni, rozbił się na moście Dębnickim, uderzając w bariery ochronne. Brawurowa jazda, znacznie przekraczająca dozwoloną prędkość, była jedną z głównych przyczyn zdarzenia. Po wypadku Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozpoczęła dochodzenie w celu ustalenia okoliczności tragedii. Zgromadzone dowody oraz opinie biegłych potwierdziły, że kierowca samochodu prowadził pojazd z nadmierną prędkością, która doprowadziła do utraty panowania nad pojazdem. Wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu, co skomplikowało możliwość wskazania winnych.

Teraz Prokuratura Okręgowa w Krakowie ogłosiła umorzenie postępowania ws. śmierci Patryka Perettiego. Decyzja została uzasadniona śmiercią sprawcy wypadku, co wyklucza możliwość pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności karnej. W związku z tym nie będzie kontynuacji śledztwa, mimo ciężaru tragedii, która dotknęła rodziny ofiar:

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła z uwagi na śmierć sprawcy postępowanie w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie, w ten sposób, że kierujący pojazdem m-ki Renault Megane Patryk P. (...) nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, jadąc z prędkością co najmniej 120 km/h i przekraczając prędkość dopuszczalną na tym odcinku drogi o ok. 80 km/h, najechał na słupek U21 i utracił panowanie nad kierowanym pojazdem (...)

- przekazała prokukatura.