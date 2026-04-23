Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Nowej Lewicy zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej, gdzie samochód osobowy potrącił rowerzystę. Informację potwierdzili m.in. Włodzimierz Czarzasty i rzecznik partii.

Wypadek wydarzył się 23 kwietnia po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, na odcinku łączącym miasto z Sosnowcem. Według informacji przekazanych przez policję doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą. To Łukasz Litewka jechał na rowerze i zginął na miejscu.

Na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora. Policja informowała o całkowitej blokadzie drogi w obu kierunkach, a w związku z utrudnieniami ogłoszono czarny alert drogowy. Informacje o śmierci posła szybko znalazły potwierdzenie po stronie kierownictwa Nowej Lewicy. O tragedii publicznie poinformował Włodzimierz Czarzasty.

Ostatni wpis Łukasza Litewki

Zaledwie około godzinę przed tragicznym wypadkiem, Łukasz Litewka zamieścił ostatnie InstaStory. Udostępnił wpis, poświęcony wstrząsającemu zdarzeniu, w którym to 15-latek i 18-latka nagrali, jak znęcają się nad chłopcem. Niewiele wcześniej opublikował znacznie przyjemniejszą historię, poświęconą lekarzowi, który zajmuje się leczeniem bezdomnych.

Łukasz Litewka nie był obojętny na to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Regularnie zabierał głos w ważnych dla niego sprawach, troszcząc się przy tym zarówno o zwierzęta, jak i polskich obywateli.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 r. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Do Sejmu dostał się w 2023 r. z listy Lewicy w okręgu 32 Katowice, uzyskując 40 579 głosów. W parlamencie należał do Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy).

W sejmowej pracy działał szeroko: zasiadał m.in. w komisjach Polityki Społecznej i Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt oraz ds. Unii Europejskiej. Był też członkiem zespołów parlamentarnych, m.in. ds. ochrony praw zwierząt, ds. Zagłębia Dąbrowskiego i ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ostatni wpis Łukasza Litewki, fot. Instagram/teamlitewka