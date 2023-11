1 z 5

Książę William o ulubionej bajce księcia George'a

Książę George być może i jest kandydatem do brytyjskiego tronu, ale na razie niewiele różni się od innych dzieci. W przyszłości czeka go zajmowanie się poważnymi sprawami państwowymi, lecz póki co uroczy książę może w pełni cieszyć się beztroskim dzieciństwem. 4-latek, który jest ulubieńcem Brytyjczyków, podobnie jak inne maluchy w jego wieku, uwielbia bajki. O zamiłowaniu chłopca do oglądania bajek opowiedział książę William, który zdradził dziennikarce Rhiannon Mills z Sky News, że książę Geroge wprost przepada za filmami animowanymi i ciężko odciągnąć go od telewizora. Brzmi znajomo? ;)

Książę William zdradził, która bajka zdobyła serce księcia George'a! Idziemy o zakład, że Ty też ją kochasz!

