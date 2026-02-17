Edward Linde-Lubaszenko był jednym z najbardziej cenionych aktorów polskiej sceny teatralnej i filmowej. Jego śmierć została ogłoszona 8 lutego 2026 roku przez syna artysty, Olafa Lubaszenkę, w mediach społecznościowych, co natychmiast wywołało ogromny wstrząs wśród fanów i całego środowiska artystycznego. Informację potwierdził przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Jędrzejowski. Edward Linde-Lubaszenko zmarł w wieku 86 lat. Jak będzie wyglądać ostatnie pożegnanie legendy polskiej kinematografii?

Ministerstwo Kultury potwierdza szczegóły pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki

Zaraz po ogłoszeniu śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki pojawiły się liczne pytania dotyczące daty oraz miejsca jego pochówku. Wybitny aktor odszedł w wieku 86 lat, co wstrząsnęło całą Polską. Przez ponad tydzień od śmierci artysty zarówno rodzina, jak i środowisko artystyczne z niecierpliwością oczekiwało na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ostatniego pożegnania aktorka. Czy pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenko będzie miał charakter państwowy? Takie pytanie zadało sobie wielu sympatyków twórczości aktora. Teraz wszystko jasne!

Po tym, jak 9 lutego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło otrzymania wniosku dot. państwowego charakteru pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenko, jego najbliżsi w napięciu oczekiwali na decyzję rządu i prezydenta. Teraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pozostawiło złudzeń, uroczystości będą miały charakter państwowy. Decyzja w tej sprawie została oficjalnie przekazana rodzinie aktora. Rzecznik prasowy resortu podkreślił, że przygotowania do pogrzebu są prowadzone z najwyższą powagą oraz przy współpracy z najbliższymi zmarłego.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki

Fani i bliscy musieli długo czekać na oficjalne ogłoszenie terminu pogrzebu. Ostatecznie data ceremonii została wyznaczona na 24 lutego 2026 roku. To niemal dwa tygodnie po śmierci artysty.

Pogrzeb Linde-Lubaszenki odbędzie się 24 lutego w Warszawie, w kościele na pl. Teatralnym. - powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowie z ''Faktem''.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, mieszczącym się na placu Teatralnym. To właśnie tam po raz ostatni bliscy, przyjaciele, współpracownicy i tłumy fanów będą mogli pożegnać Edwarda Linde-Lubaszenkę.

Edward Linde-Lubaszenko spocznie w Alei Zasłużonych – symboliczna lokalizacja na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Po mszy żałobnej kondukt pogrzebowy uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie Edward Linde-Lubaszenko zostanie pochowany w Alei Zasłużonych.

Później uroczystości przeniosą się do Alei Zasłużonych na Powązki Wojskowe - dodał w rozmowie z tabloidem rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

To wyjątkowe miejsce, w którym spoczywają najważniejsze postaci polskiej kultury i nauki, podkreśla ogromny szacunek, jakim darzono artystę. Wybór tej lokalizacji ma niebagatelne znaczenie i jest wyrazem uznania dla całego dorobku Edwarda Linde-Lubaszenki.

Uroczystości pogrzebowe w centrum uwagi opinii publicznej

Syn zmarłego, Olaf Lubaszenko, jako pierwszy przekazał informację o śmierci ojca, dzieląc się osobistym pożegnaniem w mediach społecznościowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na bieżąco informowało media o kolejnych ustaleniach dotyczących pogrzebu, a rzecznik prasowy resortu zapewniał o współpracy z rodziną oraz o wyjątkowej randze uroczystości.

Uroczystości rozpoczną się mszą w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła, a następnie trumna z ciałem Edwarda Linde-Lubaszenki zostanie przewieziona do Alei Zasłużonych. Oprawa będzie mieć charakter państwowy, co podkreśla wyjątkową rolę aktora w polskiej kulturze. Przedstawiciele świata filmu, teatru, polityki oraz licznie zgromadzeni fani zapowiedzieli swój udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

